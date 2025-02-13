Трамп признался, что верит Путину и напомнил его слова

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Лиля Воробьева
Президент США Дональд Трамп, комментируя свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что верит в его желание прекратить войну, которую Россия почти три года ведет против Украины. Также он практически повторил слова Путина, ранее заявлявшего, что якобы начал свою войну из-за намерения Украины вступить в НАТО. Так он защищает Россию.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Он также повторил свое мнение о том, что война в Украине не должна начаться, а частичную ответственность за нее возложил на предыдущего президента США Джо Байдена.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в СМИ попали неизвестные подробности разговора Трампа и Зеленского . Президент США Дональд Трамп заявил, что после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным у него создалось впечатление, что тот действительно заинтересован в завершении войны. В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с Трампом выразил сомнение в искренности намерений Путина, заявив, что он лишь делает готовность к мирным переговорам, поскольку боится американского президента.
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