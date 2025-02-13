Трамп признался, что верит Путину и напомнил его слова

Президент США Дональд Трамп, комментируя свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным, заявил, что верит в его желание прекратить войну, которую Россия почти три года ведет против Украины. Также он практически повторил слова Путина, ранее заявлявшего, что якобы начал свою войну из-за намерения Украины вступить в НАТО. Так он защищает Россию.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Я верю ему. Я верю, что он хочет мира. Я знаю его очень хорошо и думаю, что он стремится к миру. Думаю, он сказал бы мне, если бы это было не так. Я уверен, что он хотел бы, чтобы ситуация сдвинулась с места – и в этом вопросе я ему доверяю", – заявил Трамп во время общения с журналистами.

Он также повторил свое мнение о том, что война в Украине не должна начаться, а частичную ответственность за нее возложил на предыдущего президента США Джо Байдена.

"Я не вижу ни одного варианта, при котором страна в положении России могла бы позволить Украине вступить в НАТО. Просто не представляю, как это возможно. И еще задолго до Путина Россия была категорически против этого. Думаю, что это одна из причин, по которым началась война — потому что Байден заявил, что Украина может присоединиться к НАТО. Он не должен. как оказалось, я был прав", – сказал Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в СМИ попали неизвестные подробности разговора Трампа и Зеленского . Президент США Дональд Трамп заявил, что после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным у него создалось впечатление, что тот действительно заинтересован в завершении войны. В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с Трампом выразил сомнение в искренности намерений Путина, заявив, что он лишь делает готовность к мирным переговорам, поскольку боится американского президента.