Трамп признался окружению, что отдаст Путину, чтобы прекратить войну в Украине, - WP

Заставить Украину уступить территории в пользу агрессора, в этом состоит план Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Об этом The Washington Post рассказали люди из окружения Трампа, которые обсуждали с ним этот вопрос.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

В материале говорится, что Трамп часто хвастался тем, что договорится о мирном соглашении между Россией и Украиной через сутки после возвращения в Белый дом. Тем не менее, он регулярно восстанавливается публично рассказать о содержании этого плана. Но люди на условиях анонимности, обсуждавшие этот вопрос с ним, рассказали WP, что план состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и Донбассу РФ.

По словам одного из собеседников СМИ, в приватном разговоре сам Трамп говорил, что, по его мнению, и РФ, и Украина "хотят сохранить лицо, они хотят выхода", и что люди в некоторых частях Украины согласились бы быть частью РФ.

Также говорится, что некоторые соратники Трампа откажут его от такого плана.

"Я тратил 100% своего времени на разговоры с Трампом об Украине. Он (Путин) должен заплатить цену. Он не может выиграть в этом", — сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

В пресс-службе Трампа отказались прямо отрицать эту информацию и ограничились заявлением, что указанные показания не заслуживают доверия.

"Любые предположения относительно плана президента Трампа исходят из неназванных и неинформированных источников, не имеющих никакого представления о том, что происходит или что произойдет. Президент Трамп единственный, кто говорит о прекращении убийств", — заявила пресс-секретарь Каролайн Ливитт.

В свою очередь Фиона Хилл, бывшая главная советница Трампа в отношении РФ, заявила, что он слишком полагается на собственную харизму и верит, что сможет помирить Украину и РФ, просто сев с их лидерами за стол переговоров. Также она отметила, что команда Трампа воспринимает вторжение РФ в Украину как обычный территориальный спор, а не угрозу всей архитектуре безопасности ЕС и мировому порядку в целом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, разблокирует ли Трамп помощь Украине



