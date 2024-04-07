Трамп признался окружению, что отдаст Путину, чтобы прекратить войну в Украине, - WP

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Лиля Воробьева
Заставить Украину уступить территории в пользу агрессора, в этом состоит план Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Об этом The Washington Post рассказали люди из окружения Трампа, которые обсуждали с ним этот вопрос.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
В материале говорится, что Трамп часто хвастался тем, что договорится о мирном соглашении между Россией и Украиной через сутки после возвращения в Белый дом. Тем не менее, он регулярно восстанавливается публично рассказать о содержании этого плана. Но люди на условиях анонимности, обсуждавшие этот вопрос с ним, рассказали WP, что план состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и Донбассу РФ.
По словам одного из собеседников СМИ, в приватном разговоре сам Трамп говорил, что, по его мнению, и РФ, и Украина "хотят сохранить лицо, они хотят выхода", и что люди в некоторых частях Украины согласились бы быть частью РФ.
Также говорится, что некоторые соратники Трампа откажут его от такого плана.
"Я тратил 100% своего времени на разговоры с Трампом об Украине. Он (Путин) должен заплатить цену. Он не может выиграть в этом", — сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.
В пресс-службе Трампа отказались прямо отрицать эту информацию и ограничились заявлением, что указанные показания не заслуживают доверия.
"Любые предположения относительно плана президента Трампа исходят из неназванных и неинформированных источников, не имеющих никакого представления о том, что происходит или что произойдет. Президент Трамп единственный, кто говорит о прекращении убийств", — заявила пресс-секретарь Каролайн Ливитт.
В свою очередь Фиона Хилл, бывшая главная советница Трампа в отношении РФ, заявила, что он слишком полагается на собственную харизму и верит, что сможет помирить Украину и РФ, просто сев с их лидерами за стол переговоров. Также она отметила, что команда Трампа воспринимает вторжение РФ в Украину как обычный территориальный спор, а не угрозу всей архитектуре безопасности ЕС и мировому порядку в целом.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, разблокирует ли Трамп помощь Украине
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бандерівець
сегодня, 18:57
Олег, ти б мозок включило, якщо є
бандерівець
сегодня, 18:55
ця маячня про Трампа вже навіть не смішна.... джерело рівня "распятий мальчік". досить втирати про Трампа, давайте розкажіть по саллівана, який вимагає не бомбити НПЗ. давайте про байдена, який не дає зброї. давайте про шольца, який не дає тауруси. а ви лише про Трампа. весело буде дивитись, як ви перевзуватиметесь
бандерівець
сегодня, 18:50
Борис , це ти тупориле
Олег
сегодня, 18:35
Багато на себе взяв, щоб потім, свою фазенду не віддав
Борис
сегодня, 18:28
Трамп,ты тупой?