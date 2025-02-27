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Трамп признался, за что недолюбливает Зеленского

Американский президент назвал причины непростых отношений с главой Украины

27 февраля 2025, 21:53
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Марьян Ощановский

Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским были "несколько напряженными".

Трамп признался, за что недолюбливает Зеленского

Трамп рассказал о Зеленском. Фото из открытых источников

При этом Дональд Трамп отметил, что ожидает на "хороший разговор" с Владимиром Зеленским в пятницу, 28 февраля, когда украинский президент прибудет в США для подписания соглашения о разработке полезных ископаемых.

"Мы хотим работать с Зеленским. И мы будем работать с ним. Я думаю, что у нас с президентом Зеленским на самом деле очень хорошие отношения. Возможно, они были несколько напряженными, потому что мы хотели иметь немного того, что имеют европейские страны. Знаете, они получают свои деньги обратно, давая деньги. Мы не получаем деньги обратно", — заявил Дональд Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что абсолютное большинство граждан Украины (86,5%) против снижения возраста мобилизации, говорится в опросе Socis за февраль 2025 года. Согласно опросу, 80% украинцев негативно относятся к деятельности ТЦК. 16,2% опросах отметили, что мобилизация нужна для победы над Россией, а потому действия ТЦК в целом оправданы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация главы Белого дома будет самостоятельно отбирать медиа для президентского журналистского пула, информирующего общественность о повседневной деятельности президента США. "Поскольку президенты часто проводят мероприятия в небольших помещениях, таких как Овальный кабинет, формат пула гарантирует, что общественность получит точные комментарии и информацию о действиях президента. Репортеры пула, которые являются свидетелями событий, распространяют свои репортажи сотням других освещающих его новостных агентств", — объясняет The New York Times.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/02/27/7206054/
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