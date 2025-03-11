Трамп призвал американев закрыть рот по поводу высокой цены на яйца

Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2024 года обещал, что сократит стоимость жизни для американских домохозяйств в первый день на посту президента США. Через 50 дней президентства Трамп сделал репост статьи в своей спецплатформе Truth Social со словами: "Закройте рот о ценах на яйца".

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

9 марта Дональд Трамп в Truth Social перепостил статью своего поклонника и активиста Чарли Кирка под названием "Закройте рот о ценах на яйца — Трамп спасает миллионы потребителей". В статье Кирк утверждает, что Трампа не следует критиковать из-за роста цен, поскольку нынешний дефицит яиц вызван решением администрации Байдена уничтожить миллионы кур-несушек, которым грозит заражение птичьим гриппом (H5N1).

Согласно федеральной политике, каждый раз, когда на ферме обнаруживают птичий грипп, всех птиц необходимо убивать, чтобы предотвратить распространение вируса, который потенциально может заразить и людей. По данным Министерства сельского хозяйства США, только в январе на американских фермах было уничтожено 23 миллиона птиц.

Несмотря на то, что большинство стран мира реализуют такую же политику по птичьему гриппу Кирк утверждал, что политика Байдена поощряла владельцев предприятий к "резне" на своих фермах.

Несмотря на статью Крика, экономический обозреватель Washington Post Хизер Лонг заявила, что "трудно представить" падение цен на фоне последующей торговой войны, проводимой Трампом угрожая и вводя новые пошлины для разных стран, в частности Канады, Китая и ЕС.

В январе в США средняя цена на яйца установила 20-летний рекорд – 4,95 доллара за 12 яиц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа призвали американцев заводить кур-несушек на фоне яичного кризиса в США. Кроме того, у американцев новый тренд – массово арендуют кур.

Также "Комментарии" писали о Турции, которая готовит сотни миллионов яиц для отправки в Америку.