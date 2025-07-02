Президент США Дональд Трамп запустил линейку духов под названием Victory 45-47. Как указано на сайте проекта, аромат "о победе, силе и успехе" и предназначен как для мужчин, так и для женщин.

Трамп продает духи во флаконах в виде самого себя

Название духов отсылает к президентским номерам: Трамп был 45-м и 47-м главой государства.

"Для патриотов, которые не сдаются, как и президент Трамп", — говорится в слогане продукта.

Стартовая стоимость одного флакона варьируется от $199 до $249. Какие именно ноты в духах, не сообщается, на сайте говорится только о патриотичности и описывается дизайн флакона.

Уже через несколько часов после начала продаж, по данным сайта, четыре из восьми ароматов были распроданы.

До вступления в должность Трамп заработал миллионы долларов на продаже книг и других именных товаров. В частности, книга Save America принесла 3 млн долларов, Библия — 1,3 млн, кроссовки и парфюм — 2,5 млн долларов. Продажа именинных наручных часов добавила 2,8, гитар — 1 млн, а цифровых коллекционных карт в виде NFT-токенов — 1,15 млн долларов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что The Trump Organization анонсировала запуск мобильного оператора Trump Mobile с тарифом "The 47 Plan" и "золотым" смартфоном T1. Презентация состоялась 16 июня в Trump Tower в Нью-Йорке. Однако американцы высмеяли новое направление бизнеса семьи Трампа.

Компания, возглавляемая сыновьями Дональда Трампа Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший объявили о новом тарифном плане для мобильной связи "The 47 Plan". Он предусматривает ежемесячную плату 47,45 доллара, что отсылает к порядковым номерам президентства Трампа. В пакет услуг входят неограниченные звонки и текстовые сообщения в США, Канаду и Мексику, международные звонки в 100 стран, мобильная точка доступа и доступ к телемедицине и помощи на дороге.