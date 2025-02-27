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Трамп продлил санкции против России: что известно

Речь идет о санкциях против российских чиновников и предприятий, замораживании активов и визовых ограничениях.

27 февраля 2025, 20:15
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Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении американских санкций против Российской Федерации еще на один год.

Трамп продлил санкции против России: что известно

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Соответствующий документ был опубликован в Федеральном реестре. Речь идет о санкциях, введенных указом президента №13660 от 6 марта 2014 года в ответ на агрессивные действия России в отношении Украины. Этот указ послужил основой для дальнейших ограничительных мер против РФ.

"Действия и политика, о которых идет речь в этих указах, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Поэтому я продолжаю чрезвычайное положение, объявленное в Указе президента 13660, на один год", – говорится в документе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме заявил, что сейчас о снятии санкций с России речь не идет, но допустил такую возможность в будущем.

Главе Белого дома подняли вопрос, рассматривает ли он снятие санкций с России в рамках переговорного процесса об урегулировании войны в Украине.

"Нет, пока санкции никто не снимал. Думаю, когда-то мы это рассмотрим, но пока нет", — ответил президент США.
Министр финансов США Скотт Бессент недавно дал понять, что ослабление санкций против России может быть предметом переговоров по войне в Украине. При этом он заявил, что Соединенные Штаты готовы либо усилить, либо ослабить санкции в зависимости от готовности России к переговорам.

В последние недели наблюдается значительное сближение между США и Россией . Это вызывает беспокойство среди европейских союзников и Украины.

 



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Источник: https://public-inspection.federalregister.gov/2025-03462.pdf
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