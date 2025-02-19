Министр обороны Пит Гегсет приказал руководству Пентагона и Вооруженных сил США разработать планы ежегодного сокращения оборонного бюджета на 8% в течение следующих 5 лет, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на меморандум Гегсета и информированных чиновников.

Пентагон сократит расходы на оборону. Фото из открытых источников

Издание пишет, что в меморандуме Гегсет просит подготовить варианты сокращений расходов Пентагона до 24 февраля и приводит список из 17 категорий, которые администрация Дональда Трампа хочет изъять из бюджета. Среди них – операции на южной границе США, модернизация ядерного оружия и противоракетной обороны, а также приобретение беспилотников одностороннего действия и других боеприпасов.

Отмечается, что намерения сократить оборонные расходы ранее лично поддержал Дональд Трамп.

Газета отмечает, что сокращение бюджета на 8% ежегодно в течение 5 лет означает, что за этот период он должен снизиться примерно на 34%. Это станет самым большим сокращением с 2013 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская делегация, ездившая в Саудовскую Аравию на первые с начала войны полноформатные переговоры с США, получила поручение от Владимира Путина проявлять "максимально дружелюбную и в чем-то даже комплиментарную настройку к своим американским визави и лично президенту Трампу". "Делегации было поручено ехать не ругаться, а договариваться в известной степени", — сказал российский дипломат.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп 19 февраля набросился с критикой и оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского. Портал "Комментарии" сообщает, что американский президент обозвал украинского коллегу "диктатором без выборов" и пригрозил, что тот может потерять страну. "Он отказывается проводить выборы, имеет очень низкую поддержку в украинских опросах, и единственное, в чем он хорошо разбирается, — как играть на Байдене как на скрипке. Диктатор без выборов Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — грозит Трамп.