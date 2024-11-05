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Трамп проголосовал на выборах и прокомментировал протесты

Дональд Трамп проголосовал на выборах президента США

сегодня, 20:14
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Кречмаровская Наталия

В Соединенных Штатах Америки продолжаются выборы президента. Свой голос отдал и кандидат в президенты Дональд Трамп. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию nbcnews.

Трамп проголосовал на выборах и прокомментировал протесты

Фото из открытых источников

На избирательный участок в Палм-Бич он прибыл вместе с супругой Меланией. Также он прокомментировал вероятные протесты после выборов.

О своих поклонниках он высказался так: “Я не должен говорить им, что насилия не будет. Конечно, насилия не будет. Мои поклонники не являются жестокими людьми”. Также он подчеркнул, что не желает насилия.

Что касается выборов, он сказал журналистам: "Я чувствую себя очень уверенно" и "для меня большая честь узнать, что очереди длинные, консервативные, республиканские".

Он призвал избирателей-республиканцев оставаться на линии для голосования. "Демократы, если им нравится, они могут уйти", – сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в день голосования кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сделал заявление.

Кандидат в президенты выразил уверенность в своих силах. Он отметил, что на выборах энтузиазм избирателей зашкаливает. И это значит, что очереди на участках будут длинными. "Мне нужно, чтобы вы отдали свой голос, сколько бы времени это заняло. Оставайтесь в очереди! Радикальные коммунисты-демократы хотят, чтобы вы собрали вещи и отправились домой. Вместе мы одержим большую победу и снова сделаем Америку большой", — добавил он. , обращаясь к своим фанатам.

Напомним, что вице-президент США и кандидат от демократов на выборах президента Камала Харрис в первом своем заявлении в день выборов, призвала американцев идти на участки и голосовать. По ее словам, это день, когда голос каждого американца может быть услышан.




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Источник: https://www.nbcnews.com/politics/2024-election/live-blog/presidential-election-2024-live-updates-rcna175556#rcrd62376
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