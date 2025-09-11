Трамп проиграл апелляцию: суд обязал его выплатить огромную сумму

Федеральный апелляционный суд США отклонил жалобу Дональда Трампа по делу о клевете против 81-летней писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Президент обязан выплатить ей компенсацию в размере 83,3 миллионов долларов. Это очередное юридическое поражение Трампа по делу, связанному с обвинениями в сексуальном насилии.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке единогласно отклонил апелляцию Трампа, пытавшегося отменить решение присяжных. Суд подтвердил, что компенсация в 83,3 млн долларов является обоснованной. Эта сумма включает 18,3 млн долларов за ущерб репутации и моральный ущерб, а также 65 млн долларов штрафных санкций.

Судьи подчеркнули, что обстоятельства дела являются "уникальными и вопиющими", поэтому размер возмещения соответствует тяжести клеветы.

Обвинения против Трампа

Элизабет Джин Кэрролл заявила, что Трамп напал на нее в примерочном нью-йоркском универмаге Bergdorf Goodman в 1996 году. Впервые она рассказала об этом в книге "Зачем нам нужны мужчины?" в 2019 году.

Трамп обвинения возражал. Сначала он утверждал, что никогда не встречал Кэрролл, но впоследствии появилось их общее фото 1987 года. В публичных заявлениях Трамп называл писательницу "не в его типе" и утверждал, что она придумала историю для продвижения своей книги.

После того, как Трамп повторил свои утверждения в 2022 году на платформе Truth Social, Кэрролл подала на него в суд за клевету. В 2023 году присяжные признали Трампа виновным и обязали выплатить 5 млн. долларов, а в январе 2024 года эта сумма была увеличена до 83,3 млн. долларов.

Трамп аргументировал апелляцию тем, что у бывших президентов широкий иммунитет от преследования. Он настаивал, что его высказывания по поводу Кэрролл были "частью защиты должности президента". Однако судьи отклонили эти доводы. Они отметили, что заявления Трампа не имели отношения к исполнению президентских полномочий и были личными.

Тем временем Кэрролл продолжает активно высказываться на тему прав женщин и опубликовала в июне 2025 года новую книгу под названием "Не мой тип: одна женщина против президента".

