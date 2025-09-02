Трамп прокомментировал слухи о своей смерти: что сказал (ВИДЕО)

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, на фоне распространения слухов об ухудшении его здоровья и даже смерти, появился на публике. Он дал пресс-конференцию 2 сентября.

Его выступление транслировалось на официальном YouTube-канале Белого дома. На видео не видно признаков серьезных проблем со здоровьем. Более того, Трамп во время выступления время от времени позволял себе шутить со своими подчиненными.

Отвечая на вопрос о слухах о собственной смерти, президент США заявил, что это лишь ложные выдумки. Кроме того, он не упустил возможности раскритиковать своего предшественника Джо Байдена за "бездействие".

Внимание привлек и кадр с рукой президента, ранее ставшей причиной тревожных сообщений в СМИ о его состоянии. На записи ясно видно, что кожа на руке имеет обычный телесный оттенок, а не синюшный. В то же время, в прошлом Трампа неоднократно обвиняли в применении косметических средств, чтобы скрыть возможные признаки болезни.

Еще в июле Белый дом официально подтвердил, что у Дональда Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность. Это нарушение возникает тогда, когда отня не обеспечивают должного оттока крови от конечностей к сердцу. В таких случаях происходит ее застой, вызывающий боль, отеки, ощущение пульсации, ломоту, а в тяжелых формах может привести даже к потере конечности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп снова подогрел слухи о проблемах со здоровьем . 2 сентября президент США Дональд Трамп снова выразил свое разочарование действиями российского диктатора Владимира Путина. Лично на публике он не появился – заявления прозвучали по телефону.

Комментарии главы Белого дома транслировали ведущие западные СМИ. Его голос звучал необычно, что лишь усугубило слухи о возможных проблемах со здоровьем.

В соцсетях отмечают, что интонации президента США действительно звучат странно. Дополнительное внимание к состоянию здоровья Трампа привлек и его духовный наставник, американский пастор Марк Бернс, написавший в сети Х краткое сообщение о том, что молится за него.

