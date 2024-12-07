США не должны вмешиваться в конфликт в Сирии, поскольку они не является партнером Штатов, заявил Дональд Трамп.

Трамп отреагировал на войну в Сирии. Фото из открытых источников

По словам новоизбранного президента США, оппозиционные войска в Сирии полностью захватили многочисленные города в рамках высококоординированного наступления и находятся в окрестностях Дамаска, готовя большой шаг для устранения действующего президента Башара Асада.

"Россия очень занята в Украине и со своими потерями более 600 тысяч солдат, кажется, не способна остановить это фактическое шествие через Сирию — страну, которую она защищала годами", — заявил Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что РФ никогда не получала большую выгоду от Сирии. А также добавил, что США не должны вмешиваться в этот конфликт:

"Сирия – это беспорядок, но она не наш друг. Штаты не должны иметь с ней ничего общего. Это не наша борьба. Пусть это происходит. Не вмешивайтесь", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что некачественные мины, которые осенью были поставлены ВСУ, будут заменены на счет завода-производителя, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин. "Обсудили сегодня в Верховной Раде ситуацию по бракованным 120-мм мин. По состоянию на данный момент военными зафиксировано 417 случаев внештатного срабатывания 120-мм мин. Это изложено в отчетах, поступивших от воинских частей", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что рынок нефти в ближайшие два года может столкнуться со снижением цен, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он заявил, что риски для рынка нефти исходят со стороны США и Саудовской Аравии. По его словам, США могут увеличить добычу на 400-600 тысяч баррелей в сутки из-за применения новой технологии нефтегазодобычи и обещания нового президента Дональда Трампа снизить корпоративные налоги до 15%. Саудовская Аравия имеет свободные мощности в 1 млн баррелей в день, отметил он.