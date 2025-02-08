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Трамп против ЮАР: Белый дом прекращает финансовую помощь и запускает программу переселения

США резко меняют политику в отношении Южной Африки

8 февраля 2025, 18:28
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Амбарцумян Анна

Прекращение финансовой поддержки, обвинение в нарушении прав человека и новая программа переселения. Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился прекратить предоставление финансовой помощи Южной Африке и начать программу переселения африканеров – белых фермеров, которые, по словам американского лидера, подвергаются дискриминации. Решение стало ответом на принятие в ЮАР Закона об экспроприации 13 от 2024 года, предусматривающего возможность конфискации сельскохозяйственных угодий без компенсации. В то же время Вашингтон обвиняет ЮАР в ведении "взрывной внешней политики", которая угрожает безопасности США и их союзников.

Трамп против ЮАР: Белый дом прекращает финансовую помощь и запускает программу переселения

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Что предусматривает указ Трампа

Согласно распоряжению американского президента:

  • Прекращается предоставление финансовой помощи ЮАР из-за нарушений прав человека и агрессивной международной политики.

  • Правительство США запускает программу переселения африканеров, которые, по мнению Белого дома, подвергаются дискриминации и насилию.

  • Упраздняются соглашения о сотрудничестве между США и ЮАР в некоторых экономических, военных и гуманитарных сферах.

Реакция Южной Африки и международного сообщества

Правительство ЮАР резко осудило решение Вашингтона, заявив, что утверждения о нарушении прав человека не соответствуют действительности. Президент Сирил Рамафоса подчеркнул, что закон об экспроприации направлен на историческое возобновление справедливости после десятилетий апартеида, а не на дискриминацию. Министерство иностранных дел ЮАР назвало указ Трампа "недопустимым вмешательством во внутренние дела страны".

Миллиардер Илон Маск, родившийся в Южной Африке, поддержал позицию Трампа, назвав политику ЮАР расистской и направленной против белых фермеров. В то же время международные правозащитные организации призвали к диалогу и урегулированию ситуации без радикальных мер.

Что будет дальше

Политические аналитики прогнозируют, что конфликт между США и ЮАР может усугубиться. Принятое Трампом решение может стать прецедентом для пересмотра американской политики в отношении других стран Африки. В то же время, Южная Африка может искать новых экономических партнеров, в частности в Китае и России, что еще больше усложнит ситуацию на международной арене.



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Источник: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/addressing-egregious-actions-of-the-republic-of-south-africa/
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