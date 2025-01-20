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Трамп провел самый дорогой в мире ужин при свечах, - BILD

Среди приглашенных были известные бизнесмены, такие как техномиллиардер Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос с супругой Лорен Санчес.

сегодня, 14:55
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Клименко Елена

Избранный президент США Дональд Трамп провел самый дорогой ужин при свечах накануне своей инаугурации. Как сообщает корреспондент BILD Хайко Ролофф, традиционный воскресный ужин в Национальной галерее Вашингтона стал самым дорогим в мире. Гостям, стремившимся присутствовать на этом событии в центре политической жизни США, пришлось потратить минимум миллион долларов, ставших пожертвованиями в поддержку инаугурационных мероприятий.

Трамп провел самый дорогой в мире ужин при свечах, - BILD

Дональд Трамп. Фото: BILD

Места на ужин были раскуплены. Среди приглашенных были известные бизнесмены, такие как техномиллиардер Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос с супругой Лорен Санчес. Все они стремились пообщаться с Трампом или его семьей, в том числе с детьми президента — Дональдом-младшим и Эриком, являющимися его доверенными советниками.

По сообщениям, гости сделали общие пожертвования на сумму более 200 миллионов долларов. Для сравнения, на первой инаугурации Трампа стоимость участия была вдвое меньше – 500 000 долларов.

"Это был большой день, но завтра будет еще большим, потому что мы начнем спасать нацию и сделаем Америку великой снова", — заявил Трамп, выступая на сцене вместе с женой Меланией.

Сегодня вечером Трамп примет присягу как президент США, который состоится в 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по Киеву).

Ранее Трамп заявлял, что по возвращении в Белый дом он завершит войну в Украине, а также анонсировал меры по исключению трансгендеров из армии, школ и спорта, а также инициирует крупнейшую за всю историю США операцию по депортации.

Портал "Комментарии" писал, что новоизбранный президент Дональд Трамп готов задействовать чрезвычайные полномочия в рамках своего плана по стимулированию внутреннего производства энергии. Он намерен отменить решение президента Джо Байдена по борьбе с изменением климата.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/20993
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