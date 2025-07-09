Трамп прямо угрожал Путину разнести Москву: шокирующие детали

Президент США Дональд Трамп во время одной из частных встреч с донорами кампании 2024 года рассказал, что угрожал российскому лидеру Владимиру Путину воздушным ударом по Москве, чтобы отказать от вторжения в Украину. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на эксклюзивную аудиозапись мероприятия.

Дональд Трамп. Фото: СNN

"Я сказал Путину: если вы пойдете на Украину — я разнесу Москву к чертям. Я был вынужден это сказать. Он ответил, что мне не верит. Но, думаю, на 10% поверил", — заявил Трамп, согласно обнародованной записи.

CNN также сообщает, что аналогичную угрозу Трамп озвучивал главе КНР Си Цзиньпину, предупредив его о возможном ударе по Пекину в случае агрессии против Тайваня.

Аудиофайлы из закрытых собраний, проходивших во Флориде и Нью-Йорке, попали к журналистам Джошу Доуси, Тайлеру Пейджеру и Айзеку Арнсдорфу. Часть из обнародованных цитат вошла в их книгу "2024". Штаб Трампа комментировать содержание записей отказался.

Ранее Трамп заявлял, что недоволен результатами переговоров с Путиным по завершению войны, поскольку, по его словам, президент РФ "слишком вежлив, но это ничего не значит". Глава Белого дома также обвинил Путина в больших потерях среди личного состава и гражданского населения, отметив, что "он убивает слишком много людей".

Как уже писали "Комментарии", несмотря на наращивание производства и накопление арсенала дронов и ракет, Россия не способна ежедневно производить масштабные обстрелы территории Украины. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса и летчик-инструктор Роман Свитан. Он объяснил, что ограничительными факторами являются не только технические возможности, но и ограничения в разведданных и целях.