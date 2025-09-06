Трамп публично набросился на ЕС: что вызвало его ярость

Президент США Дональд Трамп возмутился решением Европейского Союза оштрафовать американскую компанию Google на 3,5 миллиарда долларов и заявил, что Белый дом не позволит продолжаться "дискриминационным действиям".

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, ЕС фактически забрал средства, которые могли бы быть направлены на американские инвестиции и создание рабочих мест.

"Это добавляется к многочисленным другим штрафам и налогам, наложенным на Google и другие американские технологические компании. Это крайне несправедливо, и американские налогоплательщики этого не потерпят!" – написал он.

Глава Белого дома заявил, что начнет процесс, направленный на отмену "несправедливых штрафов", взимаемых с американских корпораций.

Впоследствии в новом сообщении в Truth Social Трамп добавил, что ранее Google уже выплатил ЕС 13 миллиардов долларов, и вместе с нынешним штрафом это составляет 16,5 миллиарда долларов, наложенных "на основе ложных заявлений и обвинений".

"Что это за бессмыслица? Европейский Союз должен НЕМЕДЛЕННО прекратить такую практику в отношении американских компаний!" – подчеркнул Трамп.

