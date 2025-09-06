logo

Мир США Трамп публично набросился на ЕС: что вызвало его ярость
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп публично набросился на ЕС: что вызвало его ярость

Трамп заявил, что начнет производство, чтобы аннулировать несправедливые штрафы, взимаемые с этих американских компаний.

6 сентября 2025, 00:23
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп возмутился решением Европейского Союза оштрафовать американскую компанию Google на 3,5 миллиарда долларов и заявил, что Белый дом не позволит продолжаться "дискриминационным действиям".

Трамп публично набросился на ЕС: что вызвало его ярость

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, ЕС фактически забрал средства, которые могли бы быть направлены на американские инвестиции и создание рабочих мест.

"Это добавляется к многочисленным другим штрафам и налогам, наложенным на Google и другие американские технологические компании. Это крайне несправедливо, и американские налогоплательщики этого не потерпят!" – написал он.

Глава Белого дома заявил, что начнет процесс, направленный на отмену "несправедливых штрафов", взимаемых с американских корпораций.

Впоследствии в новом сообщении в Truth Social Трамп добавил, что ранее Google уже выплатил ЕС 13 миллиардов долларов, и вместе с нынешним штрафом это составляет 16,5 миллиарда долларов, наложенных "на основе ложных заявлений и обвинений".

"Что это за бессмыслица? Европейский Союз должен НЕМЕДЛЕННО прекратить такую практику в отношении американских компаний!" – подчеркнул Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ЕС ответили Трампу, набросившемуся на Европу из-за российской нефти. Президент США выразил недовольство тем, что европейские государства и дальше покупают российские энергоносители. В ответ еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что Евросоюз намерен полностью отказаться от российской нефти до 2028 года, сообщает Reuters.

"Путин не только использовал энергетику как оружие против нас, шантажируя государства-члены, мы фактически также косвенно помогаем финансировать войну Путина, и это должно прекратиться. И если президент Трамп согласится на это, то это будет лишь положительной поддержкой, потому что это, безусловно, наша главная цель", – отметил Йоргенсен.

По его словам, он не сталкивался с давлением со стороны Вашингтона по поводу ускоренного отказа от российской нефти. Комментируя сроки отказа Словакии и Венгрии от российского "черного золота", еврокомиссар уточнил, что переговоры с правительствами этих стран продолжаются. В то же время при необходимости ЕС может утвердить поэтапные планы без их участия.



