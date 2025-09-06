Трамп публично набросился на ЕС: что вызвало его ярость

Рубрики
Президент США Дональд Трамп возмутился решением Европейского Союза оштрафовать американскую компанию Google на 3,5 миллиарда долларов и заявил, что Белый дом не позволит продолжаться "дискриминационным действиям".
Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, ЕС фактически забрал средства, которые могли бы быть направлены на американские инвестиции и создание рабочих мест.
Глава Белого дома заявил, что начнет процесс, направленный на отмену "несправедливых штрафов", взимаемых с американских корпораций.
Впоследствии в новом сообщении в Truth Social Трамп добавил, что ранее Google уже выплатил ЕС 13 миллиардов долларов, и вместе с нынешним штрафом это составляет 16,5 миллиарда долларов, наложенных "на основе ложных заявлений и обвинений".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ЕС ответили Трампу, набросившемуся на Европу из-за российской нефти. Президент США выразил недовольство тем, что европейские государства и дальше покупают российские энергоносители. В ответ еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что Евросоюз намерен полностью отказаться от российской нефти до 2028 года, сообщает Reuters.
По его словам, он не сталкивался с давлением со стороны Вашингтона по поводу ускоренного отказа от российской нефти. Комментируя сроки отказа Словакии и Венгрии от российского "черного золота", еврокомиссар уточнил, что переговоры с правительствами этих стран продолжаются. В то же время при необходимости ЕС может утвердить поэтапные планы без их участия.