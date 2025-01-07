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Трамп пугает Россией, чтобы создать новый 51 штат США

Дональд Трамп призывает Канаду войти в состав США как новый штат.

сегодня, 11:17
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Автор:
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Slava Kot

Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на объявление об отставке премьер-министра Канады Джастина Трюдо и снова призвал страну стать новым 51 штатом в Соединенных Штатах Америки. В заявлении Трамп начал запугивать канадцев Россией и Китаем.

Трамп пугает Россией, чтобы создать новый 51 штат США

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в собственной сети Truth Social опубликовал сообщение, что якобы многие канадцы хотят превратить свою независимую страну в часть США. По его словам, одним из факторов, почему Джастин Трюдо ушел в отставку, стало решение США не поддерживать Канаду финансово в будущем.

"Многим людям в Канаде нравится быть 51 штатом. Соединенные Штаты больше не могут страдать от огромного торгового дефицита и субсидий, которые нужны Канаде, чтобы удержаться на плаву. Джастин Трюдо знал это и подал в отставку", — пишет Трамп.

Избранный президент США среди преимуществ присоединения Канады называет уменьшение налогов, а также безопасность от Китая и России.

"Если бы Канада объединилась с США, не было бы тарифов, налоги значительно снизились бы, и они были бы полностью в безопасности от угрозы российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают. Итого, какая бы это была большая нация!!!", – добавил Трамп.

Напомним, что Трамп не впервые призывает Канаду стать частью США. Эксперты считают, что это дерзкий способ давления на канадских политиков, в частности, для увеличения таможенной пошлины. Несмотря на заявления Трампа о желании канадцев присоединиться к США, опросы говорят, что 86% жителей Канады против такого решения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трюдо впервые отреагировал на провокации Трампа о присоединении Канады к США.

Также "Комментарии" писали, что в Канаде ответили жестким ультиматумом на угрозы Трампа.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/113782682597333035
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