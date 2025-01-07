Трамп пугает Россией, чтобы создать новый 51 штат США

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Slava Kot
Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на объявление об отставке премьер-министра Канады Джастина Трюдо и снова призвал страну стать новым 51 штатом в Соединенных Штатах Америки. В заявлении Трамп начал запугивать канадцев Россией и Китаем.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в собственной сети Truth Social опубликовал сообщение, что якобы многие канадцы хотят превратить свою независимую страну в часть США. По его словам, одним из факторов, почему Джастин Трюдо ушел в отставку, стало решение США не поддерживать Канаду финансово в будущем.
Избранный президент США среди преимуществ присоединения Канады называет уменьшение налогов, а также безопасность от Китая и России.
Напомним, что Трамп не впервые призывает Канаду стать частью США. Эксперты считают, что это дерзкий способ давления на канадских политиков, в частности, для увеличения таможенной пошлины. Несмотря на заявления Трампа о желании канадцев присоединиться к США, опросы говорят, что 86% жителей Канады против такого решения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трюдо впервые отреагировал на провокации Трампа о присоединении Канады к США.
Также "Комментарии" писали, что в Канаде ответили жестким ультиматумом на угрозы Трампа.
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