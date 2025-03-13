Трамп пытается подкупить Путина за чужие средства и ослабить Украину

Глава Госдепа США Рубио заявил, что снятие европейских санкций с России станет частью любого мирного соглашения по Украине.

Дональд Трамп

"Похоже, Трамп пытается подкупить Путина на хоть временный мир на средства Европы", — отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

По его информации, только в январе 2025 года Украина получила внешних вливаний 3,8 млрд долларов. Почти вся сумма (3,1 млрд.) поступила от ЕС в качестве первого транша кредитов за счет замороженных активов России.

"То есть Трамп настаивает, чтобы Европа сняла антироссийские санкции (на которых, в частности, зарабатывают европейские конкуренты России – а ограничения на российские углеводороды Европа и так будет соблюдаться, поскольку практика доказала, что это единственный безопасный и надежный вариант). И сняла заморозку с российских активов. Доходами от которых финансируются программы вооружения и восстановления Украины", – отметил Голобуцкий.

Следовательно, говорит эксперт, получается, что по мнению Трампа Европа за свои, а не за российские средства должна финансировать все потребности Украины. Впрочем, добавляет он, кремлевский диктатор Владимир Путин в любом случае вряд ли заинтересован в прекращении огня.

"Подбрасывать публично агрессору дополнительный крупный аргумент против перемирия идея очень странная. Разве Трамп уже разочаровался в теме российско-украинской войны и искал варианты сбросить ответственность за провал на Европу", — подытожил Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России отказали американцам в том, чтобы принять прекращение огня в Украине в месяц. Как отмечает политолог Сергей Таран, на самом деле такая реакция ожидаема, ведь ее неоднократно до этого озвучивали разные политические лица в РФ.



