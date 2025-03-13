Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Глава Госдепа США Рубио заявил, что снятие европейских санкций с России станет частью любого мирного соглашения по Украине.
Дональд Трамп
По его информации, только в январе 2025 года Украина получила внешних вливаний 3,8 млрд долларов. Почти вся сумма (3,1 млрд.) поступила от ЕС в качестве первого транша кредитов за счет замороженных активов России.
Следовательно, говорит эксперт, получается, что по мнению Трампа Европа за свои, а не за российские средства должна финансировать все потребности Украины. Впрочем, добавляет он, кремлевский диктатор Владимир Путин в любом случае вряд ли заинтересован в прекращении огня.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России отказали американцам в том, чтобы принять прекращение огня в Украине в месяц. Как отмечает политолог Сергей Таран, на самом деле такая реакция ожидаема, ведь ее неоднократно до этого озвучивали разные политические лица в РФ.
Новости