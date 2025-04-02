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Трамп пытается спастись от позора на весь мир: получится ли у него

Трамп хотел быстро завершить войну в Украине, впрочем, если 100 дней в должности не приведут к успехам в этом вопросе, он покроется позором

сегодня, 12:59
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп хочет представить мирное урегулирование войны в Украине как одно из ключевых достижений своих первых 100 дней в должности. Однако его мягкий подход и затягивание процесса со стороны России снижают вероятность успеха, считает политолог Игорь Чаленко.

Трамп пытается спастись от позора на весь мир: получится ли у него

Дональд Трамп

Эксперт подчеркнул, что именно 20 апреля истечет три месяца с начала президентства Трампа, а 30 апреля пройдут ровно 100 дней после его инаугурации. И именно к этому моменту Трамп хочет торжественно заявить о себе как о победителе, который смог достичь мира. Впрочем, как отметил эксперт, к сожалению, риторика Вашингтона по отношению к России остается недостаточно жесткой, и фактически уже потерян почти месяц для возможного урегулирования.

В то же время, говорит Чаленко, администрация США рискует потерять инициативу, позволяя Кремлю диктовать условия переговоров. Несмотря на то, что Киев еще в марте был готов к прекращению огня, Россия продолжает атаки и выдвигает неприемлемые требования как снятие санкций в Черном море, что фактически делает невозможным быстрый прогресс.

Важным вопросом остается, понимает ли Белый дом, что промедление только играет на руку Кремлю.

"Когда РФ озвучивает свои требования для установления режима прекращения огня, становится понятно, что результат можно ожидать не раньше, чем до конца года", — отметил Чаленко.

При этом он добавил, что Трампу, возможно, доносят позицию о необходимости ускорить и усилить непосредственное давление против российского агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин убежден, что стоит подождать еще несколько месяцев и Трамп будет есть у него из руки и выполнять все прихоти.




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Источник: https://uatv.ua/uk/shho-stoyit-za-psyhologichnym-dedlajnom-trampa-dlya-putina-poyasnyv-politolog/
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