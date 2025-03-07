Трамп расхвалил журналиста, упрекнувшего Зеленского в костюме

Президент США Дональд Трамп выразил похвалу журналисту издания RSBN Брайану Гленну, ранее задавшему президенту Украины Владимиру Зеленскому провокационный вопрос о его костюме. Трамп пообщался с журналистом в пятницу, 7 марта, во время брифинга в Белом доме.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Обращаясь к Гленну, президент попросил его задать вопрос.

"Браяне? Он хороший человек. Не до Зеленского. Но до Трампа он был добр", – сказал Трамп с улыбкой.

В ответ Гленн сделал комплимент галстуку президента. На что Трамп ответил:

"Спасибо, и мне твоя".

После короткого обмена любезностями журналист все же задал вопрос относительно Украины:

"Почему европейские страны не предлагают мирное соглашение? Похоже, только вы готовы к переговорам о мире".

Трамп назвал это "хорошим вопросом" и воспользовался возможностью еще раз заявить о своей способности остановить войну.

"Хороший вопрос. Хотя когда-то на вопрос можно ответить. Они (страны ЕС) не знают, как закончить войну. А я знаю, как ее закончить. У меня всегда были хорошие отношения с Путиным, и я думаю, он хочет закончить войну и будет более щедрым, чем должен быть", – заявил президент США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп цинично оправдал ночной обстрел Украины . Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с прессой в Овальном кабинете прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Украине после прекращения американской помощи.

У президента Америки спросили, не считает ли он, что российский диктатор Владимир Путин пользуется тем, что США приостановили помощь Украине.

"Путин делает то, что каждый делал бы на его месте. Он хочет это (войну) завершить и урегулировать. Он бомбит их (украинцев — ред.) жестче, чем раньше. Наверное, кто-либо на его месте делал бы то же прямо сейчас. Он хочет, чтобы это завершилось", — заявил Дональд Трамп, пишет издание “РБ”.

