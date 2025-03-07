Трамп расхвалил журналиста, упрекнувшего Зеленского в костюме

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Лиля Воробьева
Президент США Дональд Трамп выразил похвалу журналисту издания RSBN Брайану Гленну, ранее задавшему президенту Украины Владимиру Зеленскому провокационный вопрос о его костюме. Трамп пообщался с журналистом в пятницу, 7 марта, во время брифинга в Белом доме.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Обращаясь к Гленну, президент попросил его задать вопрос.
В ответ Гленн сделал комплимент галстуку президента. На что Трамп ответил:
"Спасибо, и мне твоя".
После короткого обмена любезностями журналист все же задал вопрос относительно Украины:
"Почему европейские страны не предлагают мирное соглашение? Похоже, только вы готовы к переговорам о мире".
Трамп назвал это "хорошим вопросом" и воспользовался возможностью еще раз заявить о своей способности остановить войну.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп цинично оправдал ночной обстрел Украины . Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с прессой в Овальном кабинете прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Украине после прекращения американской помощи.У президента Америки спросили, не считает ли он, что российский диктатор Владимир Путин пользуется тем, что США приостановили помощь Украине.
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