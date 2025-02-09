logo

BTC/USD

96071.69

ETH/USD

2637.54

LTC/USD

108.37

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

43.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп раскрыл, имеет ли уже план завершения войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп раскрыл, имеет ли уже план завершения войны в Украине

Трамп рассказал, что на войне в Украине гибнет очень много людей, и это нужно остановить

сегодня, 08:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Американский президент Дональд Трамп во время интервью The New York Post сообщил о том, что не только говорил с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, но и, якобы, даже планирует, как завершить войну в Украине, на которой погибают многие люди.

Трамп раскрыл, имеет ли уже план завершения войны в Украине

Дональд Трамп

"Я надеюсь, что это скоро произойдет. Каждый день гибнут люди. Эта война так плоха в Украине. Я хочу покончить с этим проклятым делом", — заявил Трамп.

При этом он обратился к своему советнику Майклу Уолцу с призывом начать серию встреч, которые могут способствовать тому, что боевые действия в Украине будут завершены.

"Давайте начнем эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Погибают молодые красивые солдаты. Молодые как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя", — сказал президент США.

В этом контексте он обратил внимание на то, что на Мюнхенской конференции президент Владимир Зеленский будет встречаться с его вице-президентом Джей ди Венсом. В ходе нее, вероятно, будут обсуждены детали мирного плана Трампа.

Кроме того, американский президент сообщил, что он хотел бы заключить с Владимиром Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным минералам и газу в Украине. За это Украина получит гарантии безопасности от США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американский президент Дональд Трамп сообщил о том, что разговаривал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что якобы ему показалось, что Путин хотел бы прекратить войну, потому что на ней гибнут многие.

Впрочем, эксперты не очень верят словам Трампа и добавляют, что речь идет просто о трактовке Трампом его разговора с Путиным. На самом же деле, диктатор не намерен останавливать войну и впереди очень сложный 2025 год с интенсивными и жестокими боями на фронте.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nypost.com/2025/02/08/us-news/trump-and-putin-in-talks-to-end-the-russia-ukraine-war/
Теги:

Новости

Все новости