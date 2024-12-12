Трамп раскрыл суть мирного плана: как заставит Путина согласиться на мир

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Кравцев Сергей
Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал не отказываться от Украины, а помощь Киеву со стороны Вашингтона использовать как рычаг влияния на путинский режим. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно из его интервью журналу "Time".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Когда у новоизбранного американского президента спросили, покинет ли он Украину или нет, он сказал, что использует поддержку Киева со стороны США как рычаг влияния на Россию в переговорах о прекращении войны.
Читайте также на портале "Комментарии" — избранный президент США Дональд Трамп стал человеком 2024 года по версии Time. Издание рассказало о пути Трампа ко второму президентскому сроку, успехах и поражениях. А также проанализировало, какие предвыборные заявления Трамп сможет реализовать.
Среди вопросов, с которыми придется столкнуться Трампу, главным для украинцев является окончание войны. Издание напомнило, что во время предвыборной кампании Трамп любил хвастаться посредничеством в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной за 24 часа. Однако после победы лично признал, что это сложнее, чем он говорил.
Также Трамп прокомментировал решение действующей администрации Белого дома во главе с Джо Байденом о разрешении применять американские ракеты для ударов вглубь РФ. Трамп подверг критике Киев за запуски американских ракет по территории России в прошлом месяце.
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