Трамп раскрыл суть мирного плана: как заставит Путина согласиться на мир

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал не отказываться от Украины, а помощь Киеву со стороны Вашингтона использовать как рычаг влияния на путинский режим. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно из его интервью журналу "Time".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Когда у новоизбранного американского президента спросили, покинет ли он Украину или нет, он сказал, что использует поддержку Киева со стороны США как рычаг влияния на Россию в переговорах о прекращении войны.

"Я хочу заключить соглашение, единственный способ это сделать – не бросать [Украину]", – высказался Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — избранный президент США Дональд Трамп стал человеком 2024 года по версии Time. Издание рассказало о пути Трампа ко второму президентскому сроку, успехах и поражениях. А также проанализировало, какие предвыборные заявления Трамп сможет реализовать.

Среди вопросов, с которыми придется столкнуться Трампу, главным для украинцев является окончание войны. Издание напомнило, что во время предвыборной кампании Трамп любил хвастаться посредничеством в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной за 24 часа. Однако после победы лично признал, что это сложнее, чем он говорил.

“Ближний Восток – проблема, которую легче решить, чем то, что происходит с Россией и Украиной. Число погибших молодых солдат, лежащих на полях повсюду, впечатляет. Это безумие, которое происходит”, — говорил Трамп.

Также Трамп прокомментировал решение действующей администрации Белого дома во главе с Джо Байденом о разрешении применять американские ракеты для ударов вглубь РФ. Трамп подверг критике Киев за запуски американских ракет по территории России в прошлом месяце.



