Трамп раскрыл свой план, как закончить войну в Украине: в чем главная идея

Президент США Дональд Трамп заявил, что его главная идея для окончания войны в Украине состоит в том, чтобы собрать в одной комнате Владимира Зеленского и Владимира Путина и заставить их заключить соглашение. По словам Трампа, для достижения таких договоренностей не следует исключать никаких возможностей.

Трамп предлагает окончить войну в Украине. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в интервью CBS News рассказал о своем подходе для окончания военных конфликтов в мире, в том числе войны России против Украины

"Собрать ключевых лидеров в одной комнате и предложить им заключить соглашение в режиме реального времени, часто по его указаниям о сделке, и не списывать никакой возможности до того, как это произойдет", — объясняет слова Трампа CBS News.

Сам же Трамп сказал, что иногда приходится подождать, чтобы сделка состоялась. Однако, по его словам, когда встреча между лидерами происходит, тогда открывается путь к окончанию войны.

"К счастью, у нас были очень хорошие дни, и как только я собираю их вместе в комнате или хотя бы заставляю их разговаривать, кажется, что все получается. Мы спасли миллионы жизней", – объяснил Трамп.

Дональд Трамп активно заявляет, что должен получить Нобелевскую премию мира за якобы завершение шести или семи войн в течение своего срока. Президент США отмечает, что он закончил конфликты между Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго, Египтом и Эфиопией, Сербией и Косово, Таиландом и Камбоджей, а также Арменией и Азербайджаном.

Тем не менее, аналитики внешней политики критикуют эти заявления Трампа. Они утверждают, что упомянутые конфликты либо до сих пор продолжаются, либо не были полномасштабными войнами, а сам Трамп не играл ключевую роль в их разрешении.

