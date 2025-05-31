logo

BTC/USD

103952.93

ETH/USD

2530.91

LTC/USD

86.05

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп рассказал, чем его сильно удивил Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп рассказал, чем его сильно удивил Путин

Президент США говорит, что не ожидал ракетных ударов по Киеву на фоне переговоров

сегодня, 15:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп признался, что был "удивлен" российскими воздушными атаками на фоне переговоров, которые он считал "почти завершенными". Об этом президент сказал во время брифинга в Белом доме.

Трамп рассказал, чем его сильно удивил Путин

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

"Я увидел вещи, которыми был очень удивлен. Ракеты выпускаются по городам, таким как Киев, во время переговоров, которые, как я думал, были очень близки к завершению. Мы собирались решить проблему, а затем внезапно ракеты запускают по городам и гибнут люди", — подчеркнул американский лидер.

По словам Дональда Трампа, его удивление было неприятным.

"Я не люблю быть удивленным. Поэтому я очень разочарован в этом плане", – заявил он.

Впрочем, несмотря на "разочарование", Трамп выразил надежду, что войну удастся остановить. Мол, он хотел, чтобы это закончилось.

Интересно также, что на фоне активного обсуждения возможного введения новых санкций против России США Дональд Трамп заявил, что не знает, поддержит ли законопроект об усилении санкций, подготовленный в Сенате Конгресса США.

"Я не знаю. Я должен его увидеть. Посмотрю на него", — высказался американский президент, отвечая на вопросы журналиста.

Читайте на портале "Комментарии" — с большой вероятностью 2 июня в Стамбуле состоится очередной раунд российско-украинских переговоров. Вокруг них сейчас много шума. В частности, Украина вместе с партнерами отмечает, что РФ отказалась передать так называемый "меморандум" еще до встречи в Турции, что говорит о несерьезности мирных намерений Кремля. Почему практически никто не надеется на порыв на ближайших переговорах и все говорят о сентябре-октябре, когда может открыться окно возможностей? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости