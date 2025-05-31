Трамп рассказал, чем его сильно удивил Путин

Президент США Дональд Трамп признался, что был "удивлен" российскими воздушными атаками на фоне переговоров, которые он считал "почти завершенными". Об этом президент сказал во время брифинга в Белом доме.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

"Я увидел вещи, которыми был очень удивлен. Ракеты выпускаются по городам, таким как Киев, во время переговоров, которые, как я думал, были очень близки к завершению. Мы собирались решить проблему, а затем внезапно ракеты запускают по городам и гибнут люди", — подчеркнул американский лидер.

По словам Дональда Трампа, его удивление было неприятным.

"Я не люблю быть удивленным. Поэтому я очень разочарован в этом плане", – заявил он.

Впрочем, несмотря на "разочарование", Трамп выразил надежду, что войну удастся остановить. Мол, он хотел, чтобы это закончилось.

Интересно также, что на фоне активного обсуждения возможного введения новых санкций против России США Дональд Трамп заявил, что не знает, поддержит ли законопроект об усилении санкций, подготовленный в Сенате Конгресса США.

"Я не знаю. Я должен его увидеть. Посмотрю на него", — высказался американский президент, отвечая на вопросы журналиста.

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