Трамп рассказал, что он будет делать, если встреча с Путиным пройдет "плохо"

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина готовым к заключению соглашения по итогам запланированной встречи 15 августа на Аляске.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Мне кажется, Путин хочет это завершить. Думаю, он собирается пойти на сделку", — сказал Трамп, передает Clash Report .

В то же время американский президент подчеркнул, что у него есть план действий в случае, если переговоры не дадут результата.

"Если встреча пройдет плохо, я никому не буду звонить", — отметил он.

Российский президент Владимир Путин со своей стороны допустил, что Москва и Вашингтон могут договориться о контроле ядерных вооружений.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Президент США Дональд Трамп выступает против усиления или введения новых санкций против России, предпочитая дипломатические методы для завершения войны РФ против Украины. Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News накануне запланированной встречи Путина и Трампа на Аляске.

Левитт подчеркнула, что одним из ключевых преимуществ переговорного стиля Дональда Трампа является способность не раскрывать свои возможные шаги, сохраняя при этом широкий набор инструментов для действий в случае необходимости.

В то же время Левитт подчеркнула, что дипломатический подход остается приоритетным методом президента, и именно это послужило основанием для его согласия по просьбе российского лидера провести личные переговоры. Комментируя предстоящую встречу между Трампом и Путиным, спикера призвала оценить результаты, достигнутые за последние семь месяцев. По ее словам, Трамп получил в наследство от Джо Байдена жестокую войну, унесшую жизни миллионов людей в России и Украине, но благодаря его стремлению остановить конфликт стороны начали прямой дипломатический диалог.

