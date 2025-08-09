Американский президент Дональд Трамп заявил, что США предлагают как территориальные уступки со стороны Киева, так и возвращение отдельных районов Украины Россией. Об этом сообщает Clash Report.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Вы смотрите на территорию, за которую шли бои три с половиной года, где погибло много россиян и много украинцев. Поэтому мы анализируем эту ситуацию, но на самом деле стремимся вернуть определенную часть земель и осуществить их обмен. Это непросто. На самом деле все значительно сложнее. Но мы планируем изменить подход, достигнуть определенных домов. польза", — сказал он.

Он также отметил, что планирует "очень скоро" встретиться с Путиным.

"Но я очень скоро встречусь с президентом Путиным. Можно было бы и раньше, однако, считаю, есть меры безопасности и определенные договоренности, которых, к сожалению, приходится придерживаться. Иначе я сделал бы это гораздо быстрее. Он тоже хочет этого. Он хотел бы встретиться", — заявил Трамп.

Американский лидер не уточнил, где именно планируется встреча, но подчеркнул, что место будет "очень популярным по многим причинам".

Трамп подчеркнул, что Зеленский должен быть готов "подписать что-нибудь" для урегулирования войны в Украине:

"Мы работаем очень тесно. Надо отдать должное, президент Зеленский получает все, что ему нужно — при условии, что мы чего-нибудь достигнем".

Он не стал называть запланированную встречу с Путиным последним шансом для договоренностей по завершению войны.

Отвечая на вопрос журналиста о том, возможно ли совместное фото его, Путина и Зеленского в ближайшие недели, политик отметил: "У нас есть шанс".

"Если бы мы не вмешались, Украина и Россия закончили бы мировую войну. Я это остановил. Сейчас главный вопрос — когда это будет урегулировано. И это может произойти очень скоро", — сказал он.

Трамп выразил уверенность, что подписание мирного соглашения по Украине возможно уже в ближайшие месяцы. Он убежден, что европейские лидеры, Зеленский и Путин стремятся к миру.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин готов завершить войну . Российский диктатор Владимир Путин передал администрации Дональда Трампа предложение о масштабном прекращении огня в Украине. Его условия подразумевают фактическое признание контроля РФ над оккупированными территориями на востоке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских структурах.

Согласно этому плану Путин готов согласиться на прекращение боевых действий, если Вооруженные силы Украины полностью покинут территорию восточной части Донецкой области. Это станет первым этапом, по которому – по замыслу Кремля – линия фронта будет заморожена, а ситуация "застынет" в текущей конфигурации.