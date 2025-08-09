Трамп рассказал, что в мирном соглашении по Украине нужно ожидать обмена территориями

Рубрики
Лиля Воробьева
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США предлагают как территориальные уступки со стороны Киева, так и возвращение отдельных районов Украины Россией. Об этом сообщает Clash Report.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Он также отметил, что планирует "очень скоро" встретиться с Путиным.
Американский лидер не уточнил, где именно планируется встреча, но подчеркнул, что место будет "очень популярным по многим причинам".
Трамп подчеркнул, что Зеленский должен быть готов "подписать что-нибудь" для урегулирования войны в Украине:
Он не стал называть запланированную встречу с Путиным последним шансом для договоренностей по завершению войны.
Отвечая на вопрос журналиста о том, возможно ли совместное фото его, Путина и Зеленского в ближайшие недели, политик отметил: "У нас есть шанс".
Трамп выразил уверенность, что подписание мирного соглашения по Украине возможно уже в ближайшие месяцы. Он убежден, что европейские лидеры, Зеленский и Путин стремятся к миру.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин готов завершить войну . Российский диктатор Владимир Путин передал администрации Дональда Трампа предложение о масштабном прекращении огня в Украине. Его условия подразумевают фактическое признание контроля РФ над оккупированными территориями на востоке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских структурах.Согласно этому плану Путин готов согласиться на прекращение боевых действий, если Вооруженные силы Украины полностью покинут территорию восточной части Донецкой области. Это станет первым этапом, по которому – по замыслу Кремля – линия фронта будет заморожена, а ситуация "застынет" в текущей конфигурации.