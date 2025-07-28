Трамп рассказал, как накажет Россию, если Путин не примет его ультиматум

Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает свой дедлайн для российского диктатора Владимира Путина до 10-12 дней. Если Кремль не пойдет на соглашение по процессу окончания войны, США будут готовы применить вторичные санкции.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время визита в Великобританию объявил о новом ультиматуме для России и сократил срок дедлайна для Путина наполовину. Если российский диктатор не пойдет на соглашение, то Трамп обещает жесткие санкции для РФ, в том числе вторичные. Они предполагают, что страны, покупающие российскую нефть и газ, получат 100% пошлины от США.

"Мы наложим на Россию вторичные санкции, если не заключим соглашение. Возможно, мы заключим соглашение. Я не знаю. Путин должен заключить соглашение. Россияне и украинцы гибнут беспричинно. РФ потеряла миллион россиян", — сказал Трамп.

По словам Трампа, у него были "приятные и любезные" разговоры с Путиным, но теперь ему "не очень интересно говорить" с российским диктатором. Как объясняет президент США, во время разговоров "все выглядело так, будто мы уже на пути к миру", однако потом Путин говорил, "забудьте об этом" и атаковал Украину.

"Россия могла бы сейчас быть очень богатой. Вместо этого они тратят все деньги на войну. Они тратят все на войну и убийства. Для меня это бессмысленно. Я думал, что он (Путин) захочет быстро кончить все. Я действительно верил, что это кончится. Но всякий раз, когда мне кажется, что конец близок — он убивает людей", — сказал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп объявил Путину новый дедлайн для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что в Украине отреагировали на заявление Трампа сократить дедлайн для Путина.