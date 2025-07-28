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Трамп рассказал, как накажет Россию, если Путин не примет его ультиматум

Дональд Трамп подтвердил, что применит против России вторичные санкции, если Владимир Путин не согласится на окончание войны.

28 июля 2025, 17:23
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает свой дедлайн для российского диктатора Владимира Путина до 10-12 дней. Если Кремль не пойдет на соглашение по процессу окончания войны, США будут готовы применить вторичные санкции.

Трамп рассказал, как накажет Россию, если Путин не примет его ультиматум

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время визита в Великобританию объявил о новом ультиматуме для России и сократил срок дедлайна для Путина наполовину. Если российский диктатор не пойдет на соглашение, то Трамп обещает жесткие санкции для РФ, в том числе вторичные. Они предполагают, что страны, покупающие российскую нефть и газ, получат 100% пошлины от США.

"Мы наложим на Россию вторичные санкции, если не заключим соглашение. Возможно, мы заключим соглашение. Я не знаю. Путин должен заключить соглашение. Россияне и украинцы гибнут беспричинно. РФ потеряла миллион россиян", — сказал Трамп.

По словам Трампа, у него были "приятные и любезные" разговоры с Путиным, но теперь ему "не очень интересно говорить" с российским диктатором. Как объясняет президент США, во время разговоров "все выглядело так, будто мы уже на пути к миру", однако потом Путин говорил, "забудьте об этом" и атаковал Украину.

"Россия могла бы сейчас быть очень богатой. Вместо этого они тратят все деньги на войну. Они тратят все на войну и убийства. Для меня это бессмысленно. Я думал, что он (Путин) захочет быстро кончить все. Я действительно верил, что это кончится. Но всякий раз, когда мне кажется, что конец близок — он убивает людей", — сказал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп объявил Путину новый дедлайн для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что в Украине отреагировали на заявление Трампа сократить дедлайн для Путина.



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