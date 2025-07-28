Трамп рассказал, как накажет Россию, если Путин не примет его ультиматум

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает свой дедлайн для российского диктатора Владимира Путина до 10-12 дней. Если Кремль не пойдет на соглашение по процессу окончания войны, США будут готовы применить вторичные санкции.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп во время визита в Великобританию объявил о новом ультиматуме для России и сократил срок дедлайна для Путина наполовину. Если российский диктатор не пойдет на соглашение, то Трамп обещает жесткие санкции для РФ, в том числе вторичные. Они предполагают, что страны, покупающие российскую нефть и газ, получат 100% пошлины от США.
По словам Трампа, у него были "приятные и любезные" разговоры с Путиным, но теперь ему "не очень интересно говорить" с российским диктатором. Как объясняет президент США, во время разговоров "все выглядело так, будто мы уже на пути к миру", однако потом Путин говорил, "забудьте об этом" и атаковал Украину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп объявил Путину новый дедлайн для окончания войны.
Также "Комментарии" писали, что в Украине отреагировали на заявление Трампа сократить дедлайн для Путина.