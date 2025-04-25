Трамп рассказал, как заключит мирное соглашение с Путиным

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что заключит соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Трампа, он единственный человек, способный закончить войну в Украине.
Трамп и Путин. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в интервью Time ответил на вопрос, можно ли достичь мира на войне в Украине, если Владимир Путин продолжает руководить РФ. Трамп считает, что только при его президентстве можно будет заключить соглашение с Путиным.
По его словам, Путин хочет захватить всю Украину. Однако Трамп считает, что может договориться с ним о соглашении о мире в Украине.
Также Трамп заявил, что о мирном соглашении он договорится и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако как именно будет заключено соглашение, президент США не рассказал.
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Трамп рассказал, почему началась война в Украине. Президент США считает, что конфликт возник из-за желания Украины присоединиться к НАТО.
Также "Комментарии" писали, что Трамп окончательно ответил, вернет ли Украина Крым. По его версии, полуостров останется под контролем РФ.
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