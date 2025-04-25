Трамп рассказал, как заключит мирное соглашение с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключит соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Трампа, он единственный человек, способный закончить войну в Украине.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в интервью Time ответил на вопрос, можно ли достичь мира на войне в Украине, если Владимир Путин продолжает руководить РФ. Трамп считает, что только при его президентстве можно будет заключить соглашение с Путиным.

"Я думаю, что мир возможен. Вы говорите, если Путин все еще будет президентом? Я думаю, что со мной как президентом это возможно. Если президентом будет кто-то другой, шансов нет", – сказал Трамп.

По его словам, Путин хочет захватить всю Украину. Однако Трамп считает, что может договориться с ним о соглашении о мире в Украине.

"Да, я думаю, что Путин будет. Я думаю, что Путин предпочитает сделать это иначе. Я думаю, он лучше пойдет и заберет все. И я думаю, что благодаря мне я считаю, что я единственный, кто может договориться об этом. У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к соглашению. И я не верю, что кто-то другой может заключить такое соглашение", — ответил Трамп.

Также Трамп заявил, что о мирном соглашении он договорится и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако как именно будет заключено соглашение, президент США не рассказал.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Трамп рассказал, почему началась война в Украине. Президент США считает, что конфликт возник из-за желания Украины присоединиться к НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Трамп окончательно ответил, вернет ли Украина Крым. По его версии, полуостров останется под контролем РФ.