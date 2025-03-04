Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставил Украине Джавелины (Javelin), которыми украинские войска защищали Киев во время полномасштабного вторжения России в 2022 году. По его словам, во время правления других американских президентов Россия совершала военную агрессию, однако не во время его первого президентства.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Дональд Трамп заявил, что во время своего первого срока Россия получила "ничего кроме горя", тогда как для Украины было направлено оружие. Трамп отметил, что во времена Джорджа Буша Россия напала на Грузию, при Обаме — аннексировала Крым, а в годы правления Байдена — "пыталась забрать всю великую Украину".

"Знаете, что я им единственное дал? Я наложил санкции на Россию. Я дал им Джавелины (для ВСУ). Знаете Джавелины? Знаете, как они уничтожили эти (русские) танки? Танки шли в Киев сотнями, их не остановить. И я дал им Джавелины. Путин сам вам скажет, что это было не очень хорошо для них", – рассказал Трамп о своей помощи для Украины.

Напомним, что в конце 2017 года американские СМИ сообщили о готовности Трампа одобрить Украине продажу противотанкового вооружения. В следующем году в Украину поступила небольшая партия из 37 пусковых комплексов Джавелин и более 200 ракет к ним. Еще через некоторое время Украина получила вторую партию Джавелин.

Приблизительно такие же слова Трамп говорил и 6 лет назад, когда встретился с Зеленским.

"Я дал вам противотанковые установки, в то время как президент Обама присылал вам покрывала и подушки. А я вам дал противотанковые установки. Многие люди не хотели этого делать, но я это сделал", — заявил Трамп во время пресс-конференции с Зеленским в 2019 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американские СМИ со ссылкой на Белый дом заявили о решении Трампа приостановить всю военную помощь Украине. В Кремле поддержали такой шаг Трампа.

Также "Комментарии" писали о том, в чем состоит глубинный замысел Трампа закончить войну в Украине.