Трамп рассказал, кто "обворовал" США

Президент США Дональд Трамп вновь отметил необходимость пересмотра глобальной торговой политики Соединенных Штатов, заявив, что страна годами становилась "жертвой недобросовестной международной торговли". Такое заявление он сделал во время пресс-конференции перед совместным обедом с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Соединенные Штаты были обворованы и использованы практически каждой страной мира. И это больше не повторится. Мы будем заключать честные соглашения", — подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, администрация активно работает над новыми торговыми договоренностями, в частности, с Китаем, и эти переговоры уже дают положительные результаты. Он заверил, что соглашение с Пекином будет "очень хорошим", хотя США не намерены спешить с его подписанием.

В рамках встречи Трамп также выразил восхищение итальянской коллегой, назвав Джорджу Мелони "прекрасным лидером" и "одним из сильнейших голосов на международной арене". В ответ Мэлони выразила готовность к укреплению трансатлантического сотрудничества и пригласила Трампа посетить Италию.

Ожидается, что переговоры двух лидеров продолжатся в Овальном кабинете, где будут обсуждаться вопросы стратегического партнерства, безопасности и торговли между США и Европейским Союзом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп установил новый дедлайн для Кремля . Президент США Дональд Трамп заявил, что ответ России на мирные предложения ожидается уже на этой неделе. По его словам, после этого Вашингтон примет дальнейшее решение по урегулированию войны в Украине.

Об этом он сообщил на брифинге перед встречей с премьером Италии Джорджей Мелони. Кроме того, он назвал вероятную дату подписания соглашения.