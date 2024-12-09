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Трамп рассказал о новых деталях разговора с Зеленским

Дональд Трамп формулирует концепцию, как закончить войну в Украине.

сегодня, 09:12
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Автор:
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Slava Kot

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет закончить войну и заключить мир. Однако Трамп подчеркнул, что они не обсуждали детали мирного плана.

Трамп рассказал о новых деталях разговора с Зеленским

Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп дал интервью NY Post после трехсторонней встречи в Париже, где помимо избранного президента США присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эмманюэль Макрон.

"Он (Зеленский) хочет заключить мир. Это новое. Он хочет прекращения огня. Он хочет заключить мир. Мы не говорили о деталях. Он считает, что сейчас время, и Путин должен думать, что время, потому что он проиграл — когда вы теряете 700 тысяч людей, это время. Это не закончится, пока не будет мира", — рассказал Трамп и добавил, что он "формулирует концепцию того, как положить конец этой безумной войне".

Также Трамп рассказал и о разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по поводу обязательств европейских стран "заплатить свою справедливую долю" за членство в НАТО.

"Я сказал, что НАТО хорошо, пока они платят по счетам, но они должны платить по своим счетам. Когда я вступал в НАТО, никто не платил, а потом они заплатили", — сказал Трамп и пояснил, что Макрон согласен с этим.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на заявление Трампа о необходимости "немедленно прекратить огонь и начать переговоры". Как пояснил президент, окончание войны не может состояться без гарантий безопасности, ведь тогда Путин снова может начать новое вторжение в Украину.

Также "Комментарии" писали, что Трамп пригрозил выходом США из НАТО и поставил Европе конкретное условие.



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Источник: https://nypost.com/2024/12/08/us-news/trump-says-zelensky-is-ready-for-peace-as-he-dishes-to-post-on-meetings-with-world-leaders-and-jill-biden/
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