Трамп рассказал о новых деталях разговора с Зеленским

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Slava Kot
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет закончить войну и заключить мир. Однако Трамп подчеркнул, что они не обсуждали детали мирного плана.
Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп дал интервью NY Post после трехсторонней встречи в Париже, где помимо избранного президента США присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эмманюэль Макрон.
Также Трамп рассказал и о разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по поводу обязательств европейских стран "заплатить свою справедливую долю" за членство в НАТО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на заявление Трампа о необходимости "немедленно прекратить огонь и начать переговоры". Как пояснил президент, окончание войны не может состояться без гарантий безопасности, ведь тогда Путин снова может начать новое вторжение в Украину.
Также "Комментарии" писали, что Трамп пригрозил выходом США из НАТО и поставил Европе конкретное условие.
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