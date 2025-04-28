Трамп рассказал о ссоре с Зеленским: к чему теперь готов президент Украины

Президент США Дональд Трамп рассказал о ссоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. По словам Трампа, несмотря на спор, у него никогда не было плохих отношений с Зеленским.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: УНИАН

Дональд Трамп в разговоре с журналистами C-SPAN прокомментировал свои отношения с Владимиром Зеленским, в том числе скандальную встречу в Белом доме в конце февраля этого года.

"Они никогда не были плохими... У нас был небольшой спор, потому что я не согласился с тем, что он сказал, и это было нормально для меня. И в то время камеры работали", — сказал Трамп.

По словам Трампа, Зеленский стал спокойнее, чем во время их встречи в Овальном кабинете и теперь хочет заключить соглашение о перемирии.

"Но я понимаю, что Зеленский оказался в затруднительном положении. Очень сложной ситуации. Он боролся с гораздо большей силой. Это было гораздо труднее, чем они себе представляли… Но сейчас он стал более спокойным, я думаю, он хочет заключить соглашение", — добавил Трамп.

Напомним, что 28 февраля состоялась встреча Зеленского с Трампом и вице-президентом США Венсом в Овальном кабинете. Во время разговора Венс заявил Зеленскому о его неуважении к США, а Трамп добавил, что у президента Украины нет карт на руках. В ответ Зеленский призвал Венса приехать в Украину, а Трампу сказал, что не приехал играть в карты. После этого Зеленский покинул Белый дом досрочно и вылетел из США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп выразил свое разочарование в отношении Путина.

Также "Комментарии" писали, что Трамп рассказал, чем Зеленский готов пожертвовать ради мира.