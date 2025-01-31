Трамп рассказал по какому вопросу его администрация уже контактирует с Москвой

В результате авиакатастрофы в Вашингтоне погибли все, кто находился на борту самолета American Airlines и вертолета Black Hawk. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в связи с крушением самолета. Трамп подтвердил, что на борту пассажирского лайнера были россияне. По вопросу передачи останков тел погибших уже установлен контакт между Вашингтоном и Москвой.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

На борту разбившегося American Airlines находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета Black Hawk находились трое солдат.

Дональд Трамп подтвердил, что на борту пассажирского лайнера были россияне. Его администрация находится в контакте с РФ, в частности, относительно передачи останков погибших россиян.

"Мы уже находимся в контакте с Россией, и ответ — да, мы будем способствовать (передаче тел погибших – ред.)", — отметил Дональд Трамп.

В то же время, в ответ на вопрос, контактировал ли он с Путиным, Дональд Трамп ответил: "Нет. Об этом – нет".

Президент США также подтвердил, что на борту самолета находились и граждане других стран и пообещал обнародовать подробную информацию позже.

Отметим, в ночь на четверг в столице США разбился пассажирский самолет. Момент аварии попал на камеры наблюдения, которые зафиксировали, что лайнер заходил на посадку, когда ему перекрыл траекторию военный вертолет. Произошло столкновение, в результате которого обе машины упали в реку.

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