Трамп рассказал, придет ли на инаугурацию Байдена

Скандальный политик Дональд Трамп сообщил, что не имеет никакого желания приходить на инаугурацию новоизбранного президента Джо Байдена. Об этом он откровенно рассказал в своем Твиттере.

Инаугурация Джо Байдена - придет ли Трамп. Фото: Gazeta.ru

"Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурации 20 января", — написал Трамп.





Подробные объяснения своего решения политик так и не предоставляет.

Пользователи социальной сети уже успели отреагировать на сообщение Дональда Трампа. Радикально настроенные граждане заявляют, что на инаугурации его никто и видеть не хочет. Сторонники Трампа отвечают, что политик, хоть и проиграл эти выборы, все равно останется президентом для многих американцев.

Напомним, что шестого января сторонники президента Дональда Трампа собрались под Капитолием США, когда депутаты пытались подсчитать голоса, подтверждающие победу избранного президента Джо Байдена. Граждане вышли на массовый протест.

Американцы нарушили барьеры, установленные по периметру Капитолия, и прибегали к дракам с полицией.

Несколько демонстрантов попали в здание Капитолия.

За время протеста погибли пять человек. Также известно, что после штурма местонахождения Конгресса США, глава полиции Капитолия Стивен Сунда сделал заявление об отставке.

Несмотря на массовые беспорядки Конгресс Соединенных Штатов Америки подсчитал голоса Коллегии выборщиков на выборах президента США и утвердил официально победу представителя Демократической партии Джо Байдена. Двадцатого января состоится инаугурация Байдена. На церемонии он принесет присягу и официально станет 46-м президентом США.

Также сайт "Комментарии" рассказывал о убийстве поклонницы Трампа в Капитолии.

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