Трамп раздражен поведением Путина: что стало последней каплей терпения

Призыв президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину прекратить огонь в Украине подчеркивает рискованное предположение, которое он сделал в своем стремлении к быстрому прекращению войны. Он думал, что Кремль хочет мира. Теперь же к Трампу начинает приходить понимание, что Путин его может просто использовать. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что ранее Трамп очень осторожно подходил к вопросу критики Путина. Такие случаи были относительно редки, и помощники Трампа говорят, что в последнее время он был искренне удивлен – и втайне раздражен – тем, что Путин не проявил большей гибкости.

Трамп в основном усиливал давление на Украину, а не на Россию, потому что на нее было легче влиять, сказал Томас Грэм, научный сотрудник Совета по международным отношениям. После ссоры в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским в феврале Трамп на короткое время прекратил обмен разведданными с Киевом и приостановил военные поставки.

У Трампа не так много легко задействуемых рычагов против Москвы, сказал Грэм. После вторжения России в 2022 году США и их союзники уже ввели беспрецедентные санкции против России, которая переориентировала свой экспорт на новых торговых партнеров.

После своей инаугурации Трамп предположил, что он может ввести дополнительные санкции на экспорт российской нефти, если Путин будет сопротивляться мирному соглашению. Но он не упомянул об этой идее в четверг, указав, что, по его мнению, Россия окажет Западу услугу, не захватив остальную часть Украины.

На вопрос о том, какие уступки предложил Путин на переговорах, он ответил: "Остановить войну, прекратить захват всей страны".

В публикации говорится, что Трамп по-прежнему не проявляет особого желания перечить Путину. Его вера в то, что он может достичь мирного соглашения, по-видимому, основана на его восхищении российским президентом, чье решение вторгнуться на Украину в 2002 году он назвал "гениальным" и "умным".

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