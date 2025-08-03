Трамп разоблачил ядерный блеф Кремля: почему Россия молчит после шага США

В ответ на очередные ядерные угрозы со стороны России, озвученные бывшим президентом Дмитрием Медведевым, Дональд Трамп направил две атомные подлодки США в сторону российских берегов. Такой шаг к эскалации считается редчайшим для главы Белого дома, однако Кремль до сих пор не отреагировал.

Трамп разоблачил Медведева в ядерном блефе. Фото из открытых источников

Британское издание The Telegraph указывает, что реакция Москвы на действия Вашингтона обычно мгновенная, и Кремль на санкции отвечает санкциям, а на высылки дипломатов таким же шагом. "Пропорциональный ответ" и "симметричный ответ" давно стали основополагающим принципом кремлевской дипломатии. Но на этот раз в России демонстрируют молчание, а Владимир Путин не предоставил ни одного публичного комментария по атомным подлодкам США.

"Если бы Путин придерживался собственной доктрины взаимности, российские подлодки сейчас бы направлялись в Соединенные Штаты, а мир затаил бы дыхание. Зато он признал очевидное: шаг господина Трампа скорее театральный, чем смена ядерной позиции США", — указывает британский обозреватель Адриан Бломфил.

Комментируя ситуацию, Трамп фактически развенчал блеф Дмитрия Медведева, который в последние годы стал едва ли не главным голосом ядерного шантажа в российских медиа и соцсетях. На этой неделе Медведев в очередной раз заявил, что США установив дедлайн для Москвы по переговорам о прекращении огня в Украине, "играют с огнем" и "приближают войну".

"Именно эта словесная война побудила Трампа приказать разместить атомные подлодки поближе к России. Этим он, по сути, разоблачил блеф России и вполне может чувствовать себя оправданным молчанием Кремля", — пишет The Telegraph.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль застыл от страха, а Москва молчит после новых угроз от Трампа.

Также "Комментарии" писали, что в США рассказали о плане, как закончить войну в Украине.