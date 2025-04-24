Трамп разозлил всех верующих неуместной речью о смерти Папы

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Ткачик Олеся
В пасхальный понедельник, 21 апреля, мир узнал о смерти Папы Римского Франциска. Но пока лидеры мира выражали соболезнования, президент США Дональд Трамп решил сделать это своим, несколько неожиданным способом — во время традиционного празднования на лужайке Белого дома, рядом с Меланией Трамп и костюмированным Пасхальным Кроликом.
Дональд Трамп
Тысячи гостей собрались на ежегодный праздник Easter Egg Roll, когда Трамп обратился к собравшимся с речью. Однако вместо обычного приветствия, он сообщил публике о смерти Папы Франциска, при этом произнеся, по мнению многих, неудачно сформулированную фразу, вызвавшую волну критики.
Но не столько содержание, как контекст этого заявления стал предметом издевательств в соцсетях. Ведь президент сделал объявление о смерти понтифика рядом с большой фигурой Пасхального Кролика, что изрядно контрастировало с трагической новостью.
Несмотря на волну возмущения, некоторые встали на защиту президента, отметив, что это было просто пасхальное обращение с признанием важного события.
"Он просто сообщил, что флаги приспущены в память о Папе. Не совсем понятно, в чем суть претензий", – написал один из пользователей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что как подтвердили в Ватикане, Папа Франциск умер вечером 21 апреля в возрасте 88 лет в результате инсульта, комы и сердечно-сосудистой недостаточности. Ранее понтифик боролся с тяжелой пневмонией и проходил лечение в больнице из-за бронхита.
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