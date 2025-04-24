Трамп разозлил всех верующих неуместной речью о смерти Папы

В пасхальный понедельник, 21 апреля, мир узнал о смерти Папы Римского Франциска. Но пока лидеры мира выражали соболезнования, президент США Дональд Трамп решил сделать это своим, несколько неожиданным способом — во время традиционного празднования на лужайке Белого дома, рядом с Меланией Трамп и костюмированным Пасхальным Кроликом.

Дональд Трамп

Тысячи гостей собрались на ежегодный праздник Easter Egg Roll, когда Трамп обратился к собравшимся с речью. Однако вместо обычного приветствия, он сообщил публике о смерти Папы Франциска, при этом произнеся, по мнению многих, неудачно сформулированную фразу, вызвавшую волну критики.

"Я только что подписал указ, чтобы все флаги — федеральные и государственные — были приспущены в честь Папы Франциска. Он был хорошим человеком, работал много. Он любил мир, и для меня это честь сделать это", — сказал Трамп. И, без особой паузы, добавил: "Спасибо всем, что пришли. О, это какой оркестр! Слышал его четыре года — косвенно, а теперь уже четыре с половиной. Морской оркестр – это нечто особенное".

Но не столько содержание, как контекст этого заявления стал предметом издевательств в соцсетях. Ведь президент сделал объявление о смерти понтифика рядом с большой фигурой Пасхального Кролика, что изрядно контрастировало с трагической новостью.

"Это же надо: "Папа умер? Быстро одевайте костюм кролика и идем к микрофону!"" — шутили пользователи соцсетей. Другие называли речь "эгоцентрической" и "бестактной", а некоторые вообще предполагали, что она могла быть создана искусственным интеллектом — столь абсурдно выглядела сцена.

Несмотря на волну возмущения, некоторые встали на защиту президента, отметив, что это было просто пасхальное обращение с признанием важного события.

"Он просто сообщил, что флаги приспущены в память о Папе. Не совсем понятно, в чем суть претензий", – написал один из пользователей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что как подтвердили в Ватикане, Папа Франциск умер вечером 21 апреля в возрасте 88 лет в результате инсульта, комы и сердечно-сосудистой недостаточности. Ранее понтифик боролся с тяжелой пневмонией и проходил лечение в больнице из-за бронхита.



