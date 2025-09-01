Трамп разозлился на Индию, покупающую нефть и оружие в РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что после введения новых тарифов для Индии, в Нью-Дели предложили Вашингтону снизить пошлины на американские товары до нуля. Однако Трамп считает, что "уже поздно" и указал на торговлю Индии с РФ.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в сообщении в собственной соцсети Truth Social рассказал о проблемах американских тарифов для Индии.

"Мало кто понимает, что мы ведем очень мало бизнеса с Индией, но они ведут с нами огромный бизнес… Индия до сих пор взимала с нас такие высокие пошлины, самые высокие среди всех стран, что наши предприятия не могут продавать свою продукцию в Индию. Это была полностью односторонняя катастрофа", — посетовал Трамп.

По словам президента США, Индия также активно покупала в России оружие и нефть, вместо того чтобы делать эти покупки в Соединенных Штатах.

"Кроме того, Индия покупает большую часть нефти и военной продукции в России, очень мало – в США. Сейчас они предложили снизить свои пошлины до нуля, но уже поздно. Они должны были сделать это годами раньше. Просто несколько простых фактов для размышлений!!!", – ответил Трамп.

