Трамп разозлился на Индию, покупающую нефть и оружие в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп разозлился на Индию, покупающую нефть и оружие в РФ

Трамп подверг критике Индию за покупку нефти и оружия в России, а не США.

1 сентября 2025, 17:07
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что после введения новых тарифов для Индии, в Нью-Дели предложили Вашингтону снизить пошлины на американские товары до нуля. Однако Трамп считает, что "уже поздно" и указал на торговлю Индии с РФ.

Трамп разозлился на Индию, покупающую нефть и оружие в РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в сообщении в собственной соцсети Truth Social рассказал о проблемах американских тарифов для Индии.

"Мало кто понимает, что мы ведем очень мало бизнеса с Индией, но они ведут с нами огромный бизнес… Индия до сих пор взимала с нас такие высокие пошлины, самые высокие среди всех стран, что наши предприятия не могут продавать свою продукцию в Индию. Это была полностью односторонняя катастрофа", — посетовал Трамп.

По словам президента США, Индия также активно покупала в России оружие и нефть, вместо того чтобы делать эти покупки в Соединенных Штатах.

"Кроме того, Индия покупает большую часть нефти и военной продукции в России, очень мало – в США. Сейчас они предложили снизить свои пошлины до нуля, но уже поздно. Они должны были сделать это годами раньше. Просто несколько простых фактов для размышлений!!!", – ответил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон подверг критике президента США. По его словам, Трамп проиграл Путину на саммите на Аляске, а также привел к сближению между Индией и Россией. Как объясняет Болтон, все это усугубило шансы на окончание войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Индия нашла благородное оправдание за импорт российской нефти. Министр нефти Хардип Пури заявил, что импорт нефти из РФ помог уберечь мировую экономику от скачка цен.



Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115129261076571259
