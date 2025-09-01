Рубрики
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что после введения новых тарифов для Индии, в Нью-Дели предложили Вашингтону снизить пошлины на американские товары до нуля. Однако Трамп считает, что "уже поздно" и указал на торговлю Индии с РФ.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в сообщении в собственной соцсети Truth Social рассказал о проблемах американских тарифов для Индии.
По словам президента США, Индия также активно покупала в России оружие и нефть, вместо того чтобы делать эти покупки в Соединенных Штатах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон подверг критике президента США. По его словам, Трамп проиграл Путину на саммите на Аляске, а также привел к сближению между Индией и Россией. Как объясняет Болтон, все это усугубило шансы на окончание войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Индия нашла благородное оправдание за импорт российской нефти. Министр нефти Хардип Пури заявил, что импорт нефти из РФ помог уберечь мировую экономику от скачка цен.