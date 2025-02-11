Трамп разрешил американцам давать взятки по всему миру и нашел странное оправдание

Американский президент Дональд Трамп приказал Министерству юстиции США прекратить исполнение антикоррупционного закона США, запрещающего американцам подкупать иностранных чиновников для ведения бизнеса, сообщает FT .

Дональд Трамп

"Это будет означать гораздо больше бизнеса для Америки", — сказал президент в Овальном кабинете после подписания в понедельник исполнительного указа, приказывающего Пэм Бонди, генеральному прокурору США, приостановить исполнение Закона о коррупции за рубежом 1977 года.

По его словам, инициатива о запрете давать взятки якобы звучит хорошо, впрочем, на практике является настоящей катастрофой.

"Это означает, что если американец переезжает в чужую страну и начинает там вести бизнес легально, законно или иным образом, это почти гарантированное расследование, обвинение, и никто не хочет вести бизнес с американцами из-за этого", – говорится в статье.

Вместе с тем, в Белом доме заявили, что национальная безопасность страны зависит от того, получат ли Америка и ее компании стратегические коммерческие преимущества по всему миру.

Там добавили, что Трамп просто прекращает чрезмерное, непредсказуемое применение FCPA, которое делает американские компании менее конкурентоспособными.

Издание подчеркивает, что указ отмечает одну из самых смелых стратегий правоприменения, выданных администрацией Трампа, потенциально подрывая критически важный инструмент для подавления неправомерного поведения отдельных лиц и компаний.

Отреагировал на инициативу Трампа политолог Петр Олещук.

"Дональд Трамп приказал Министерству юстиции остановить исполнение антикоррупционного закона США, запрещающего американцам давать взятки иностранным чиновникам для заключения контрактов. Как хорошо, что коррупция существует только в Украине", – иронизирует Олещук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Трампа много странных инициатив. В частности, он поставил ультиматум Панаме.



