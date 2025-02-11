Трамп разрешил американцам давать взятки по всему миру и нашел странное оправдание

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Американский президент Дональд Трамп приказал Министерству юстиции США прекратить исполнение антикоррупционного закона США, запрещающего американцам подкупать иностранных чиновников для ведения бизнеса, сообщает FT .
Дональд Трамп
По его словам, инициатива о запрете давать взятки якобы звучит хорошо, впрочем, на практике является настоящей катастрофой.
Вместе с тем, в Белом доме заявили, что национальная безопасность страны зависит от того, получат ли Америка и ее компании стратегические коммерческие преимущества по всему миру.
Там добавили, что Трамп просто прекращает чрезмерное, непредсказуемое применение FCPA, которое делает американские компании менее конкурентоспособными.
Издание подчеркивает, что указ отмечает одну из самых смелых стратегий правоприменения, выданных администрацией Трампа, потенциально подрывая критически важный инструмент для подавления неправомерного поведения отдельных лиц и компаний.
Отреагировал на инициативу Трампа политолог Петр Олещук.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Трампа много странных инициатив. В частности, он поставил ультиматум Панаме.
Новости