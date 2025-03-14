Трамп разрушает НАТО, а Рютте только улыбается: детали скандала

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что президент США Дональд Трамп снял вопрос вступления Украины в НАТО с повестки дня. Однако, говорит политолог Сергей Таран, можно отметить, что Трамп снял с повестки дня существования НАТО в нынешнем виде.
Дональд Трамп
Но, добавляет он, парадокс в том, что как раз для Украины все не так и плохо, потому что в нынешнем виде НАТО сейчас все равно никогда бы ее не приняло в свои ряды. По его словам, из-за принципа консенсуса, откровенный страх перед Россией, а то и саботаж отдельных участников Альянса Украина еще долго оставалась бы вечным кандидатом. По крайней мере, говорит Таран, пока жив диктатор Владимир Путин.
По его убеждению, такой новый Евроальянс обязательно привлечет Украину – просто потому, что европейцам будет выгодно иметь в своей обойме страну с боеспособной армией.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Рютте заговорил о нормализации отношений с Россией.
Новости