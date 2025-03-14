Трамп разрушает НАТО, а Рютте только улыбается: детали скандала

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что президент США Дональд Трамп снял вопрос вступления Украины в НАТО с повестки дня. Однако, говорит политолог Сергей Таран, можно отметить, что Трамп снял с повестки дня существования НАТО в нынешнем виде.

Дональд Трамп

"Не "хэппи энд" НАТО состоялся в присутствии самого Рютте, когда во время разговора с журналистами Трамп откровенно угрожал аннексировать Гренландию в Дании — другого участника альянса, — а Рютте при этом снисходительно улыбался", — подчеркнул политолог.

Но, добавляет он, парадокс в том, что как раз для Украины все не так и плохо, потому что в нынешнем виде НАТО сейчас все равно никогда бы ее не приняло в свои ряды. По его словам, из-за принципа консенсуса, откровенный страх перед Россией, а то и саботаж отдельных участников Альянса Украина еще долго оставалась бы вечным кандидатом. По крайней мере, говорит Таран, пока жив диктатор Владимир Путин.

"И теперь у НАТО есть два пути. Или по требованию Трампа европейские партнеры существенно повышают свои расходы и не будут бояться ни Москвы, ни Вашингтона в том числе и в вопросе интеграции Украины. Или то же произойдет без США. Конечно, это не сразу. Но когда это произойдет, это будет обновленный европейский альянс безопасности с участием только тех, кто готов брать на себя ответственность за безопасность Европы", – считает Таран.

По его убеждению, такой новый Евроальянс обязательно привлечет Украину – просто потому, что европейцам будет выгодно иметь в своей обойме страну с боеспособной армией.

"Получается так, что будущее Украины в Западном альянсе. Хотя не факт, что он будет называться НАТО", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Рютте заговорил о нормализации отношений с Россией.



