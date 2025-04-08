Трамп развязывает руки России, позволяя убивать мирных украинцев

Президент США Дональд Трамп демонстрирует отсутствие эмпатии, и его реакция на массовые убийства украинцев, в частности, недавний ракетный удар по Кривому Рогу, свидетельствует о поверхностности его заявлений, заявил политолог Олег Лисный.

Дональд Трамп

По его убеждению, если бы Дональд Трамп действительно беспокоился о судьбах тысяч молодых людей, погибающих в Украине, то его реакция на удар по Кривому Рогу должна быть принципиально иной.

"Это должно было быть отдельное заявление президента Соединенных Штатов, что Российская Федерация применяет террористические практики в отношении украинских граждан. Он должен был сконцентрироваться на этой новости и сказать, какие будут последствия. Вот тогда я поверил бы в искренность Трампа”, — отметил Лисный.

По его словам, в действиях Трампа отсутствует элементарное соболезнование украинскому народу. Его публичные выступления, по мнению эксперта, являются скорее элементом политической игры, чем отражением реальных намерений.

Политолог напомнил, что американский президент обещал вторичные санкции против России, заявлял о своей злобе на Кремль. Впрочем, как оказалось, это только слова.

"Злого Трампа мы увидели в Овальном кабинете по Украине, когда на второй день была остановлена помощь Украине. Относительно России – только слова”, – считает эксперт.

Также Лисный отметил, что подобная позиция не остается незамеченной в Москве. Он убежден, что кремлевский диктатор Владимир Путин прекрасно считывает нерешительность Трампа. Именно поэтому он позволяет игнорировать любые его инициативы, продолжает убивать украинцев и захватывать новые территории.

Политолог считает, что если Трамп действительно хочет демонстрировать силу, о которой так много говорит — пора действовать, потому что нынешнее поведение начинает раздражать даже часть американского общества.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ цинично лжет об ударе по Кривому Рогу, где были убиты дети.



