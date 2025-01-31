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Трамп решил действовать решительно: какое решение принял президент США

Трамп введет пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики

31 января 2025, 23:23
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Марьян Ощановский

Президент США Дональд Трамп планирует ввести с 1 февраля дополнительные пошлины на импорт товаров из Китая, Канады и Мексики, заявила официальный представитель Белого дома Кэролин Левитт.

Трамп решил действовать решительно: какое решение принял президент США

США готовят пошлину для трех стран. Фото из открытых источников

Президент ранее обозначил 1 февраля как крайний срок. Завтра будут введены пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады, а также 10% на китайский импорт", — сообщила Кэролин Левитт.

По ее словам, Дональд Трамп не опасается возможного роста цен для американских потребителей или начала торговых войн.

"Глава государства собирается одновременно ввести новые тарифы, снизить инфляцию и цены", — отметила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ растет количество случаев самовольного ухода из части, рассказал руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Геннадий Друзенко. "У нас открыто 114 тысяч уголовных дел. По некоторым делам проходят по 10-20 человек. Я знаю, что далеко не все такие дела попадают в статистику. Приблизительно 150 тысяч случаев СОЧ — это довольно взвешенная цифра. Соответственно, у нас каждый 6- 7-й военный взял шинель и пошел домой", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ни Украина, ни Россия по итогам войны не смогут достичь своих максимальных целей, заявил государственный секретарь США Марко Рубио. "Война в Украине не закончится с максималистскими целями одной из сторон. Придется выполнить много тяжелой работы. Только США под лидерством президента Дональда Трампа могут сделать это возможным. Это будет нелегко и потребует некоторое время. Но я знаю, что Трамп твердо намерен достичь окончания войны", – констатировал он.



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Источник: https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-93CH-2639867
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