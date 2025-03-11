Трамп решил наказать жителей Киева, Харькова, Одессы и Днепра: какой шаг США вызывает непонимание

Прекращение поставок Украине помощи США на этом этапе войны хоть и не является для Украины таким катастрофическим, как это было бы в начале полномасштабного вторжения, но делает ситуацию для Киева весьма непростой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New Yorker".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что более 90% беспилотных летательных аппаратов, которые используются в боевых действиях, производят украинские государственные и частные компании. Также в Украине наладили производство мин и 155-миллиметровых снарядов. Большей проблемой станет замена американского оружия большой дальности. Запасы ATACMS и не были большими, а количество ракет для систем HIMARS, которые используют для ударов по складам боеприпасов, позициям и базам Российской Федерации, будет уменьшаться.

"Это оружие сформировало то, как российским войскам приходится действовать в тылу. Без него они снова получат значительную свободу действий в организации логистики", — объясняет аналитик войны из Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Существенное прекращение помощи может повлиять на противоздушную оборону Украины, поскольку ракеты-перехватчики для систем Patriot производят только Штаты. Их дефицит позволит России усилить ракетные удары по военным объектам и городам.

"Таким образом, Трамп решил наказать жителей Киева, или Харькова, Одессы, Днепра", – отметил Майкл Кофман.

По мнению журналистов, следующий этап войны и ее финал будет определяться тем, сможет ли Украина найти альтернативу американским поставкам до того, как Россия восстановит силы и пойдет в весеннее или летнее наступление.

"Если ситуация на фронте существенно ухудшится, Зеленский почувствует большее давление дома, чтобы начать переговоры о прекращении войны, даже, если это будет означать невыгодное прекращение огня", — говорится в публикации.

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