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Трамп решил окончательно поставить точку в вопросе помощи Украине: детали

По информации NYT, администрация Трампа не обсуждает вопрос нового пакета помощи Украине

сегодня, 08:05 comments1159
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Кравцев Сергей

В Белом доме и Конгрессе практически никто не подымает вопрос о возможности дальнейшей поддержки Украины. Это особенно беспокоит, учитывая завершение действия предыдущего пакета помощи, утвержденного еще при президентстве Джо Байдена. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.

Трамп решил окончательно поставить точку в вопросе помощи Украине: детали

Помощь США Украине. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что сторонники Украины в американском Конгрессе обеспокоены тем, что практически нет шансов на утверждение нового пакета помощи украинцам.

"Европейские чиновники говорят, что они даже не получили заверений, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине разведывательную информацию, которая является ключевой для ее способности наносить удары по российским войскам и инфраструктуре", – говорится в публикации.

Авторы также отмечается, что фактически, когда Белый дом сегодня говорит о своих отношениях с Украиной, он обычно говорит скорее о том, что он получает, а не о том, что планирует дать.

После событий в Овальном кабинете Соединенные Штаты и Украина пересматривают соглашение об американских инвестициях и доступе к украинским полезным ископаемым.

Журналисты подчеркивают, соглашение, к которому Трамп действительно стремится, – это соглашение с Россией. Но, чтобы достичь его, нужно обойти Украину – либо объявив о прекращении огня, либо просто отложив проблему в сторону.

Читайте также на портале "Комментарии" — на публике об этом представители администрации Дональда Трампа стараются не говорить, но все же рассматривают возможность признания российского контроля над Крымом как часть будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет информагентство Bloomberg, со ссылкой на неназванные информированные источники, знакомые с ходом переговоров.




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Источник: https://www.nytimes.com/2025/04/18/us/politics/trump-rubio-putin-ukraine.html
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