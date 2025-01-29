Трамп решил повысить ставки до уровня смерти Путина

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Slava Kot
Политический эксперт Вадим Денисенко считает, что заявление американского журналиста Такера Карлсона о якобы подготовке администрации Байдена убить Путина, полностью меняет мнение по поводу переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Comments.ua
Вадим Денисенко в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что важно понимать, почему прозвучало заявление Карлсона о намерениях ликвидировать Путина. По его словам, американский журналист недавно брал интервью у российского диктатора, поэтому его заявление вызывает любопытство у спецслужб РФ.
Политический эксперт считает, что слова Карлсона следует оценивать как сигнал Путину, что США может ликвидировать российского диктатора. Таким образом, Трамп готовит основы для переговоров с Путиным и пугает его прямым уничтожением.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле выступили с новым заявлением о попытке убийства Путина.
Также "Комментарии" писали, что в Госдуме РФ пригрозили ядерной войной из-за возможности ликвидации Путина.
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