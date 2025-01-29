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Трамп решил повысить ставки до уровня смерти Путина

Дональд Трамп пугает Владимира Путина физическим уничтожением, чтобы получить преимущество на переговорах.

сегодня, 11:55
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Автор:
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Slava Kot

Политический эксперт Вадим Денисенко считает, что заявление американского журналиста Такера Карлсона о якобы подготовке администрации Байдена убить Путина, полностью меняет мнение по поводу переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором.

Трамп решил повысить ставки до уровня смерти Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

Вадим Денисенко в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что важно понимать, почему прозвучало заявление Карлсона о намерениях ликвидировать Путина. По его словам, американский журналист недавно брал интервью у российского диктатора, поэтому его заявление вызывает любопытство у спецслужб РФ.

"Мы должны понимать, что в последние недели и месяцы велось много разговоров о двух направлениях переговорного процесса. В частности, первое — военная логика Путина, второе — торговое мышление Дональда Трампа. Много было разговоров о том, что Трамп как бизнесмен не может понять российского параноика, который хочет воевать", – указывает Денисенко.

Политический эксперт считает, что слова Карлсона следует оценивать как сигнал Путину, что США может ликвидировать российского диктатора. Таким образом, Трамп готовит основы для переговоров с Путиным и пугает его прямым уничтожением.

"Это просто меняет всю логику переговорного процесса… США могут задуматься над изменением режима в России, что в свою очередь вызовет и будет вызвать паранойю в голове Путина. Он трус и больше всего боится физического уничтожения… Трамп максимально поднял ставки до уровня жизни или смерти Путина", – считает Денисенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле выступили с новым заявлением о попытке убийства Путина.

Также "Комментарии" писали, что в Госдуме РФ пригрозили ядерной войной из-за возможности ликвидации Путина.



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-tramp-pidiymae-stavki-do-rivnya-zhittya-abo-smerti-putina-politichniy-ekspert-denisenko-pro-pidgotovku-do-peregovoriv-mizh-ssha-ta-rf
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