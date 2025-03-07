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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп считает Украину пешкой, которой можно пожертвовать, ради достижения своих глобальных целей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The New York Times".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, для Дональда Трампа главное не богатство или идеология страны, а ее сила. Он хочет избежать прямой войны с РФ, что означает, что мы должны быть готовы к тяжелому положению Украины.
Авторы публикации отмечают, для республиканца Америка – это мощное государство, которое Россия не решится атаковать, а Украина – лишь пешка, которой можно пожертвовать в большой геополитической игре.
Читайте также на портале "Комментарии" — выступая в Конгрессе, президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится, что Украина готова "сесть за стол переговоров как можно быстрее, чтобы приблизить устойчивый мир", а также подписать соглашение об ископаемых. В свою очередь The Telegraph пишет о том, что именно премьер Великобритании Кир Стармер якобы убедил Владимира Зеленского сделать первый шаг и примириться с Трампом. Могут ли теперь США изменить свою позицию по отношению к Украине? Как дальше может развиваться ситуация? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – приказ президента США Дональда Трампа прекратить обмен разведывательными данными с Украиной, является давлением и шантажом Киева. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, который работал при нескольких американских администрациях.
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