Президент США Дональд Трамп считает Украину пешкой, которой можно пожертвовать, ради достижения своих глобальных целей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The New York Times".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, для Дональда Трампа главное не богатство или идеология страны, а ее сила. Он хочет избежать прямой войны с РФ, что означает, что мы должны быть готовы к тяжелому положению Украины.

Авторы публикации отмечают, для республиканца Америка – это мощное государство, которое Россия не решится атаковать, а Украина – лишь пешка, которой можно пожертвовать в большой геополитической игре.

Читайте также на портале "Комментарии" — выступая в Конгрессе, президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится, что Украина готова "сесть за стол переговоров как можно быстрее, чтобы приблизить устойчивый мир", а также подписать соглашение об ископаемых. В свою очередь The Telegraph пишет о том, что именно премьер Великобритании Кир Стармер якобы убедил Владимира Зеленского сделать первый шаг и примириться с Трампом. Могут ли теперь США изменить свою позицию по отношению к Украине? Как дальше может развиваться ситуация? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – приказ президента США Дональда Трампа прекратить обмен разведывательными данными с Украиной, является давлением и шантажом Киева. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, который работал при нескольких американских администрациях.



