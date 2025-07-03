Трамп решил сделать эксперимент с Украиной перед звонком Путину

Политический и общественный деятель Виктор Андрусив считает, что остановка поставок оружия Украине стала экспериментом президента США Дональда Трампа перед его разговором с российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Виктор Андрусив высказал свое мнение по поводу причин, почему Соединенные Штаты решили частично остановить военную помощь. По словам эксперта, это связано с решением Трампа проверить реакцию Путина как возможный шаг к временному прекращению огня.

"Трамп проводит эксперимент по прекращению огня! Да, прекращение поставок оружия во время условного прекращения огня — одно из ключевых требований путина. Приостановка поставки оружия является экспериментом Трампа, чтобы посмотреть что скажет на это путин", — считает Андрусов.

Андрусив прогнозирует, что российский диктатор похвалит американского президента за остановку помощи Украине. Однако такой шаг Трампа, в конце концов, не сможет убедить Путина приблизиться к попытке перемирия на войне в Украине.

"Я думаю, что путин это похвалит, но скажет, что этого мало. Ну, а дальше увидим", — подытожил Андрусив.

Напомним, что после остановки поставок оружия Украине, 3 июля Дональд Трамп позвонил по телефону Путину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении народного депутата Марьяны Безуглой, которая считает, что остановка поставок оружия Украине, это часть плана США. По ее словам, таким образом, Трамп хочет "отдать" Украину России.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле "объяснили", какой фактор влияет на приближение конца войны в Украине. Дмитрий Песков заявил, что уменьшение количества поставок оружия ускоряет "окончание СВО".