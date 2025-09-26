Трамп решится отправить войска США в Украину: цель Белого дома шокирует

Несмотря на громкие заявления Дональда Трампа, которые показались оптимистичными для Украины, главное, что происходит за кулисами. В США уже принято несколько важных решений, положительно влияющих на украинскую безопасность, но еще не ставших публичными, заявил Борис Пинкус, представитель Республиканской партии США.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что риторика Трампа в отношении Украины действительно приобрела более благосклонный тон, однако следует оценивать не только заявления, но и реальные действия.

"Заявления Трампа об Украине были действительно положительными. Но самое главное – некоторые непубличные процессы уже идут на пользу нашему государству", – подчеркнул Пинкус.

Среди таких шагов – согласование Трампом передачи Украине новейших высокоточно управляемых бомб ERAM (Extended Range Attack Munition) с дальностью поражения до 450 км. Это оружие может усилить огневые возможности украинской армии.

Пинкус также подтвердил, что в США обсуждается возможность участия американских военных в отставке в оборонных инициативах на территории Украины. Речь идет не о регулярных войсках, а об опытных контрактниках, которые уже служили в Ираке и Афганистане.

"Это прекрасные специалисты — в частности, пилоты и специалисты по работе с современным оружием. Их могут направить для охраны американских объектов в Украине — особенно после российского удара по одному из таких заводов", — уточнил политик.

Также, по словам Пинкуса, вместе с возможным разрешением на присутствие таких специалистов может быть принято решение и о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, о чем уже упоминалось ранее.

Таким образом, Трамп, несмотря на неоднозначную репутацию по украинскому вопросу, может оказаться ключевым игроком в укреплении обороноспособности Украины. Однако, как отмечает Пинкус, следует дождаться конкретных действий, прежде чем делать окончательные выводы.

Как уже писали "Комментарии", по мнению офицера батальона "Свобода" в составе бригады НГУ "Рубеж" Андрея Ильенко, надежды на скорейшее завершение войны вредят украинской устойчивости и обороноспособности. Об этом он заявил в интервью изданию "Главком".