Президент США Дональд Трамп убежден, что решающий вклад в победу над нацистской Германией во время Второй мировой войны сделали именно Соединенные Штаты, уменьшая при этом роль других союзных стран. Об этом сообщает Washington Times.

Дональд Трамп. Фото: СNN

В среду американский лидер подписал прокламацию, провозгласившую 8 мая официальным днем чествования победы союзников над фашизмом и завершение боевых действий в Европе. На следующий день, в четверг, США будут отмечать 80-летие капитуляции нацистской Германии.

Во время речи в Овальном кабинете Трамп отметил, что хотя многие страны празднуют этот день, сами Соединенные Штаты "никогда не устраивали должного чествования собственного участия". По его мнению, именно Америка была главным двигателем победы.

"Хотим мы того или нет, но мы вступили в войну, мы ее выиграли, и хотя получили большую помощь от союзников, основная победа наша", — подчеркнул Трамп.

Он также отметил важность американских усилий:

"Без американских танков, кораблей, самолетов и храбрых солдат освобождения Европы просто не произошло", — утверждает глава Белого дома.

Трамп добавил, что Соединенные Штаты редко признавали свою роль в победах обеих мировых войн. По его словам, 8 мая следует отмечать как национальный праздник наряду с 11 ноября — Днем ветеранов, символизирующим завершение Первой мировой.

"Мы одержали победу в двух мировых войнах, но мир отмечает это без нас. США были решающей силой, и пора это праздновать", — подытожил свою позицию Трамп.

Портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп официально провозгласил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. В своем выступлении Дональд Трамп напомнил о роли американских вооруженных сил в победе над нацизмом. Он подчеркнул, что это событие стало одной из самых эпических побед сил свободы в истории мира.