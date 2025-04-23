Главные руководители магазинов розничной торговли предупредили президента США Дональда Трампа, что тарифная политика может привести к "пустым" полкам.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Издание CNN сообщает, что Трамп встретился в Овальном кабинете с руководителями четырех крупных розничных компаний США. Они выразили обеспокоенность ростом экономических последствий тарифной политики Трампа и неопределенности, которую она создала для финансовых рынков. Генеральные директора Walmart, Target, Home Depot и Lowe's прямо заявили о перебоях в цепочке поставок и их влиянии на потребителей.

Пошлины Трампа, как пишет издание, оказали значительное давление на розничный сектор. Руководители бизнеса предупредили, что полки магазинов по всей Америке могут скоро опустеть.

"Даг МакМиллон, генеральный директор Walmart, наладивший теплые отношения с Трампом во время встреч в Мар-а-Лаго и нескольких общих друзей, прямо сказал Трампу, что торговая война с Китаем уже начала нарушать цепочку поставок, по словам официальных лиц, и только усилится до .

По данным чиновников, как сообщает СМИ, ключевую роль в организации встречи генеральных директоров сыграл министр финансов Скотт Бессент. Отмечается, что встреча была проведена, чтобы показать Трампу, насколько серьезными стали экономические проблемы, с которыми сталкивается администрация.

Напомним, что у Трампа, как писал портал "Комментарии", готовят шокирующее предложение Путину. Речь идет об оккупированных территориях Украины. Предложение американской стороны по прекращению войны также предусматривает прекращение огня вдоль линии фронта.



