Трамп с вертолета наблюдал за маршем украинцев (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп во время полета в Белый дом наблюдал за масштабными демонстрациями в поддержку Украины накануне третьей годовщины со дня полномасштабного вторжения России.

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

В сеть попало видео марша украинцев в Вашингтоне, которое проходило в нескольких десятках метров от Белого дома. Именно в тот момент президент США Дональд Трамп направлялся на вертолете в свою резиденцию.

В масштабной демонстрации в поддержку Украины к годовщине полномасштабного вторжения РФ приняли участие тысячи людей, которые несли сине-желтые флаги и скандировали лозунги в поддержку украинского народа, защищаемого от российской агрессии.

Подобные акции в США проходят уже несколько дней, а особенная их активность началась после переговоров представителей США и РФ в Саудовской Аравии и скандальных заявлений Дональда Трампа, где американский лидер назвал Зеленского диктатором, требовал проведения выборов в Украине, критиковал неподписание соглашения о полезных ископаемых.

Кроме США, акции в поддержку Украины проходят в других странах мира, в частности в столице Бельгии Брюсселе прошел митинг в поддержку Украины под звук тревоги. На одном из плакатов участников акции был лозунг: "Европа, проснись. Украина воюет за нас!".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Финляндии Мика Аалтола из Европейской народной партии заявил, что Трамп дал Европе три недели, чтобы поддержать капитуляцию Украины.

Также "Комментарии" писали, что Трампа освистали его же поклонники. На видео попала обескураженная реакция президента США.